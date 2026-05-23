Кроме титула WBC, 39-летний Усик владеет чемпионскими поясами WBA и IBF, которые не будут на кону боя для Верховена. Для украинца это уже третья защита звания чемпиона мира, пишет 24 Канал.
Усик – Верховен: онлайн боя
Его же соперник проведет только второй бой по правилам бокса. Предыдущий бой Верховена состоялся в 2014 году, когда он нокаутировал Яноша Финфера из Венгрии. В то же время Рико 12 лет был чемпионом мира по кикбоксингу.
Поединок Усика и Верховена решили провести в Гизе (Египет) на фоне величественных пирамид. Официальная трансляция боя в Украине будет доступна на платных платформах "Киевстар ТВ" и DAZN.
Ожидается, что бой Усик – Верховен начнется около полуночи. Бойцы появятся на ринге после поединка Хамза Шираз – Алем Бегич.
На шоу в Гизе прибыл Агит Кабаел, который может стать следующим соперником Усика. Александр Усик прибыл на бой с Верховеном. Верховен прибыл на бой с Усиком. Александр Усик поддержал Лапина после первого поражения в карьере. На бой прибыл Энтони Джошуа. Усик и Верховен проведут бой буквально на фоне пирамид. Ринг специально выстроили для поединка. В андеркарде шоу Усик – Верховен отбоксировал еще один украинец – Даниэль Лапин (13-1, 5 КО). Он потерпел первое поражение в карьере, техническим нокаутом проиграв французу Бенджамину Мендесу Тане (10-1, 3 КО). Накануне стало известно, что в Чехии и Польше покажут бой Усик – Верховен с украинским комментированием на Megogo в формате разового платного доступа. Стоимость доступа к трансляции составит 461 крону и 79,99 злотых соответственно.
Как выглядит ринг, где состоится бой Усик – Верховен
