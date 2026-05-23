Кроме титула WBC, 39-летний Усик владеет чемпионскими поясами WBA и IBF, которые не будут на кону боя для Верховена. Для украинца это уже третья защита звания чемпиона мира, пишет 24 Канал.

Смотрите также Усик узнал сенсационное место на следующий бой

Усик – Верховен: онлайн боя

Его же соперник проведет только второй бой по правилам бокса. Предыдущий бой Верховена состоялся в 2014 году, когда он нокаутировал Яноша Финфера из Венгрии. В то же время Рико 12 лет был чемпионом мира по кикбоксингу.

Поединок Усика и Верховена решили провести в Гизе (Египет) на фоне величественных пирамид. Официальная трансляция боя в Украине будет доступна на платных платформах "Киевстар ТВ" и DAZN.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Ожидается, что бой Усик – Верховен начнется около полуночи. Бойцы появятся на ринге после поединка Хамза Шираз – Алем Бегич.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик – Верховен.

Усик – Верховен: онлайн-трансляция