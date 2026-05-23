Окрім титулу WBC, 39-річний Усик володіє чемпіонськими поясами WBA та IBF, які не будуть на кону бою для Верховена. Для українця це вже третій захист звання чемпіона світу, пише 24 Канал.

Усик – Верховен: онлайн бою

Його ж суперник проведе тільки другий бій за правилами боксу. Попередній бій Верховена відбувся у 2014 році, коли він нокаутував Яноша Фінферу з Угорщини. Водночас Ріко 12 років був чемпіоном світу з кікбоксингу.

Поєдинок Усика та Верховена вирішили провести у Гізі (Єгипет) на тлі величних пірамід. Офіційна трансляція бою в Україні буде доступна на платних платформах "Київстар ТБ" та DAZN.

Очікується, що бій Усик – Верховен розпочнеться близько півночі. Бійці з'являться на рингу після поєдинку Хамза Шираз – Алем Бегіч.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик – Верховен.

Усик – Верховен: онлайн-трансляція

22:02, 23 травня

Олександр Усик підтримав Лапіна після першої поразки в кар'єрі.

21:34, 23 травня

На бій прибув Ентоні Джошуа.

21:03, 23 травня

Як виглядає ринг, де відбудеться бій Усик – Верховен

Усик і Верховен проведуть бій буквально на фоні пірамід. Ринг спеціально збудували для поєдинку.

21:02, 23 травня

В андеркарді шоу Усик – Верховен відбоксував ще один українець – Даніель Лапін (13-1, 5 КО). Він зазнав першої поразки в кар'єрі, технічним нокаутом програвши французу Бенджаміну Мендесу Тані (10-1, 3 КО).

15:04, 22 травня

Напередодні стало відомо, що в Чехії та Польщі покажуть бій Усик – Верховен з українським коментуванням на Megogo у форматі разового платного доступу. Вартість доступу до трансляції становитиме 461 крону та 79,99 злотих відповідно.