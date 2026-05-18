Поєдинок Усик – Верховен відбудеться у Гізі біля єгипетських пірамід. Детальніше про те, хто фаворит майбутнього протистояння, розповідає 24 Канал.

Який прогноз на бій Усик – Верховен?

Обидва бійці підкорили найвищі досягнення у своїх видах спорту, ставши абсолютними чемпіонами світу. Тепер 37-річний Верховен спробує свої сили у боксі проти найсильнішого бійця надважкої ваги.

До поєдинку з Усиком він підходить з рекордом у 66 виграних боїв у кікбоксингу та має 10 поразок у пасиві. В активі нідерландця тільки один бій за правилами боксу, який відбувся у далекому 2014 році.

Тоді Верховен здолав маловідомого угорця Яноша Фінферу, після чого той завершив кар'єру.

Щодо Усика, то 39-річний українець підходить до протистояння з бездоганним рекордом – 24 виграні поєдинки та жодної поразки. Свій крайній бій Олександр провів у липні 2025 року, коли вдруге нокаутував Даніеля Дюбуа та повернув собі статус абсолютного чемпіона світу.

Напередодні поєдинку низка експертів схиляється до того, що Усик здобуде переконливу перемогу. Основна перевага українця полягає у тому, що він досвідчений боксер, який має велику кар'єру як на любительському, так і професійному рівнях.

Усик виграв Олімпійські ігри, чемпіонат світу та Європи, а також підкорив дві вагові категорії в професійному боксі, що дозволяє йому мати звання одного з найкращих боксерів сучасності.

На думку експертів, у Верховена є одна перевага, однак не відомо, чи скористається він нею. Річ у тім, Ріко – непередбачуваний боєць, а тому може здивувати суперника на початку поєдинку. Нідерландцю, ймовірно, доведеться діяти агресивно на старті бою, щоб спробувати нокаутувати Усика. Інакше Олександр вивчить Верховена та зможе перебоксувати його.

Що варто знати про бій?