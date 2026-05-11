35-річний Шейн Мозлі зумів виграти технічним нокаутом у шостому раунді. Про це повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Ринг був весь у крові: Дюбуа піднявся з двох нокдаунів і сенсаційно побив Вордлі
Як Мозді переміг Богачука?
Богачук непогано розпочав бій у хорошому темпі: уже в першому раунді обійшов передню руку Мозлі, змусив того вести бій на середній дистанції.
Суперник Сергія працював трохи ефективніше завдяки перевазі в захисних навичках.
У третьому раунді перевага була за Сергієм, який почав попадати кросами, однак Шейн не знітився й відповів своїми ударами в останні секунди.
Наступна трихвилинка знову була рівною, однак на останніх секундах Шейн зумів відправити Богачука в нокдаун. У наступному раунді американець намагався розвинути успіх, але українець гідно відповідав.
Нокдаун у третьому раунді: дивіться відео
Шостий раунд був останнім у протистоянні. Мозлі відправив Богачука у нокдаун джебом у корпус, прямим і боковим у підборіддя. Після цього він кинувся добивати українця в останню хвилину, чим змусив рефері зупинити бій.
Як Мозлі переміг Богачука: дивіться відео
Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Що відомо про Богачука та Мозлі?
- 31-річний боксер з України провів свій 31-й бій на професійному рингу. За даними BoxRec, у його активі 27 перемог, з яких 27 дострокових. Утім, у пасиві Сергія 4 невдачі.
- Для українця це третя поразка за останні шість поєдинків. У серпні 2024 року боксер поступився у титульному захисті Верджиру Ортісу, а вже через рік програв у бою-реваншу Брендону Адамсу, якому вперше поступився ще у березні 2021-го.
- Мозлі – син Шейна Мозлі, колишнього чемпіона світу в середній та напівсередній вазі. Він востаннє бився 6 грудня минулого року, провівши поєдинок проти Хесуса Рамоса, якому поступився одноголосним рішенням суддів.
- Перемігши Богачука, Мозлі-молодший націлився на непереможеного Каллума Волша, колишнього володаря поясу WBC Continental Americas.
- "Я хотів займатися цим спортом заради себе. Я казав усім ще в 15 років, коли мені вперше врізали по носі так, що пішла кров, — хочу повернутися. Ось результат того рішення. Мені б'ють у ніс. Мені б'ють в обличчя. Ну то й що? Я тут", – сказав цитує Мозлі після перемоги BoxingScene.