35-річний Шейн Мозлі зумів виграти технічним нокаутом у шостому раунді. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Ринг був весь у крові: Дюбуа піднявся з двох нокдаунів і сенсаційно побив Вордлі

Як Мозді переміг Богачука?

Богачук непогано розпочав бій у хорошому темпі: уже в першому раунді обійшов передню руку Мозлі, змусив того вести бій на середній дистанції.

Суперник Сергія працював трохи ефективніше завдяки перевазі в захисних навичках.

У третьому раунді перевага була за Сергієм, який почав попадати кросами, однак Шейн не знітився й відповів своїми ударами в останні секунди.

Наступна трихвилинка знову була рівною, однак на останніх секундах Шейн зумів відправити Богачука в нокдаун. У наступному раунді американець намагався розвинути успіх, але українець гідно відповідав.

Нокдаун у третьому раунді: дивіться відео

Шостий раунд був останнім у протистоянні. Мозлі відправив Богачука у нокдаун джебом у корпус, прямим і боковим у підборіддя. Після цього він кинувся добивати українця в останню хвилину, чим змусив рефері зупинити бій.

Як Мозлі переміг Богачука: дивіться відео

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що відомо про Богачука та Мозлі?