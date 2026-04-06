На кону поєдинка за участі нашого співвітчизника не стоятиме чемпіонський титул у першій середній вазі. Але цікавості додає суперник, який є сином легендарного чемпіона у трьох вагових категоріях, пише Zuffa у мережі X.

Хто стане суперником Сергія Богачука у наступному бою?

Богачуку протистоятиме Шейн Мозлі-молодший, який у минулому своєму двобої перервав серію із 5 перемог поспіль, програвши у боротьбі за титул тимчасового чемпіона WBC Хесусу Рамосу.

Батько Мозлі був чемпіоном світу у легкій, напівсередній і першій середній вазі. Шейн Мозлі-старший загалом переміг 14 боксерів у титульних поєдинках, включно з двома перемогами над легендарним Оскаром де ла Хойєю. Ім'я американця включено до Зали слави.

Молодший Мозлі поки далеко не такий успішний, як батько. За даними BoxRec, він провів 27 боїв на профі-ринзі, здобувши 22 перемоги. Цікаво, що, попри 5 поразок, американець жодного разу не був нокаутований.

Які досягнення у Сергія Богачука?