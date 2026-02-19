Богачук в інтерв'ю для Sport Express розповів, як взагалі на нього емоційно впливав сам факт підготовки до протистояння з росіянином. Раніше боксер у флешзоні одразу після поєдинку назвав кожен раунд бою війною.

Що розповів про бій із Бутаєвим Богачук?

Богачук зазначив, що він мав великий психологічний тиск. Він розумів усю відповідальність перед собою та перед українцями. На рингу була справжня битва, а не думки про бізнес або співпрацю. Богачук розумів, що не має права програти.

Враховуючи війну в країні, я мусив виграти за будь-яку ціну. Коли я вже погодився на цей поєдинок, іншого варіанту, окрім перемоги, для мене не існувало. Ця величезна відповідальність тиснула до самого фінального гонга,

– зауважив боксер.

Також Богачук відповів, чи були якісь провокації з російського боку. Українець зауважив, що ще перед боєм розставив усі крапки над "і". Він пояснив, що ніяких рукостискань і братань бути не може. Росіяни сприйняли це нормально.

Скільки за перемогу над росіянином заробив Богачук?

Богачук розказав, що за бій був передбачений бонус у розмірі 50 тисяч доларів. І ще 50 тисяч доларів за перемогу. Тож, Богачук за вечір заробив 100 тисяч доларів.

"У них цікава контрактна система: за кожну перемогу гонорар зростає", – наголосив боксер.

За його словами, це також неабияк мотивує перемагати. Фінансово це одразу відчувається. Є перспектива росту, а не фіксована сума без змін.

