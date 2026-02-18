Ф'юрі вважає, що 39-річний Усик не буде битися з Кабаєлом, повідомляє IFL TV. Боксер з Британії сказав, що таке протистояння нікого не зацікавить, а тому не принесе доходів бійцям.
Що Ф'юрі сказав про бій Усик – Кабаєл?
Хоча Ф'юрі зазначив, що Кабаєл заслуговує на шанс проти Усика, на його думку, українець не погодиться на поєдинок саме через низький інтерес.
Тайсон, який у квітні повернеться на ринг, щоб зустрітися з росіянином Арсланбеком Махмудовим, додав, що боксерам-чемпіонам, які звикли до високих гонорарів, складно себе мотивувати на поєдинки, як-от Усик – Кабаєл.
І якщо не буде великих грошей, я не бачу, як він (Усик – 24 Канал) це зробить. Поки хтось не викладе велику гору грошей на стіл і не скаже: "Добре, хлопці, бийтеся один з одним!",
– заявив британець.
Чи можливий бій Усика з Кабаєлом?
- 33-річний Кабаєл – це нова зірка надважкої ваги, на рахунку якого, за даними BoxRec, 27 перемог і нуль у графі поразок. Агіт є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC та претендентом на бій з Усиком.
- У попередньому протистоянні німець достроково здолав поляка Дамяна Книбу та кинув виклик Усику. У команді боксера хочуть, щоб чемпіонський поєдинок з українцем відбувся у Німеччині.
- Та навряд чи Кабаєл стане наступним суперником Усика. По-перше, промоутер боксера Френк Воррен вже анонсував, що наступний бій Агіта має відбутися у травні в Німеччині, інформує The Ring. Натомість Усик не анонсував своє повернення навесні.
- По-друге, у WBC інформували, що чемпіон з України отримав право провести добровільний захист титулу. При цьому в організації запевнили, що Усик проведе бій з обов'язковим претендентом на титул після добровільного захисту.