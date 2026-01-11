Непереможений боксер ефектно знищив свого суперника. Бій Кабаєл – Книба завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Як пройшов бій Кабаєл – Книба?
Кабаєл з перших хвилин поєдинку активно пішов у атаку на Книбу. Польський боксер покарав за зухвалість свого суперника.
Німець намагався знайти ближню дистанцію, але Книба завдав декілька чудових ударів, вразивши публіку. У Кабаєла було розсічення біля ока.
У другому раунді боксери продовжили битися у високому темпі, але Книбі вже було не так комфортно. Вже у наступній трихвилинці німецький боксер декілька разів добре влучив по корпусу опонента, який не зміг нічого протиставити Агіту.
Зрештою втрутився рефері та зупинив поєдинок. У результаті Кабаєл здобув дострокову перемогу, а поляк зазнав першої поразки у професійному ринзі.
Відеоогляд бою Кабаєл – Книба:
Що відомо про Кабаєла?
Німецький боксер провів 27 поєдинок у професійному ринзі за кар'єру. Кабаєл не зазнав жодної поразки у кар'єрі.
Відзначимо, що Агіт хоче битися з Олександром Усиком, оскільки він є головним претендентом на титул WBC, яким володіє українець. Якщо поєдинок не відбудеться найближчим часом, то він відмовиться від тимчасового титулу чемпіона світу та піде за лінією WBO.
Раніше Кабаєл назвав причину, чому саме він має зустрітися з Усиком в очному протистоянні.