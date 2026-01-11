Непереможений боксер ефектно знищив свого суперника. Бій Кабаєл – Книба завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як пройшов бій Кабаєл – Книба?

Кабаєл з перших хвилин поєдинку активно пішов у атаку на Книбу. Польський боксер покарав за зухвалість свого суперника.

Німець намагався знайти ближню дистанцію, але Книба завдав декілька чудових ударів, вразивши публіку. У Кабаєла було розсічення біля ока.

У другому раунді боксери продовжили битися у високому темпі, але Книбі вже було не так комфортно. Вже у наступній трихвилинці німецький боксер декілька разів добре влучив по корпусу опонента, який не зміг нічого протиставити Агіту.

Зрештою втрутився рефері та зупинив поєдинок. У результаті Кабаєл здобув дострокову перемогу, а поляк зазнав першої поразки у професійному ринзі.

Відеоогляд бою Кабаєл – Книба:

Що відомо про Кабаєла?