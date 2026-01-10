Френк Бруно не вірить у те, що Олександр Усик міг би бути на вершині хевівейту у ту епоху. Також колишній боксер наголосив, що у той час не було великої кількості поясів, за які можна було боротись, пише 24 Канал із посиланням на Clubhouse Boxing.
Чи домінував би Усик в епоху 90-х?
Бруно впевнений, що Усик би не зміг досягнути нинішніх успіхів у ті часи, коли на рингу феєрили Майк Тайсона та Леннокс Льюїс.
Усик в 90-ті? Та ні... Це був зовсім інший компот, зовсім інший рівень. Тоді були хлопці з Нью-Йорка, з усієї Америки, з усього світу. Розумієте, про що я? Був лише один титул, а не кілька поясів, як зараз. Це були жорсткі часи. Якби Усик боксував у нашу еру… Ні, я так не думаю,
– заявив Бруно.
Відзначимо, що Шеннон Бріггс розповів, чи міг би Усик здолати "Залізного Майка".
Хто переміг би у бою Усик – Льюїс?
Льюїс у коментарі для Boxing Social припустив, якби закінчився його очний двобій проти Усика.
"Я б пішов уперед на Олександра Усика, показав би йому, хто я є. Я б чинив постійний тиск на нього, змушував би його рухатись. Завжди потрібно йти вперед, а не назад. Усик би відступав, у нього б не було іншого вибору", – говорив Леннокс.
Як останні новини про Олександра Усика?
Усик висловив своє бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером, з яким вже перемовини щодо можливої організації бою. Очікується, що протистояння може відбутись навесні або влітку 2026 року.
Сергій Лапін, директор команди Усика, не виключив варіанту, що Олександр захоче втретє стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.
Цікаво, що Льюїс зробив впевнений прогноз на ймовірну битву Усик – Вайлдер. Легенда боксу ставить на перемогу українця.
Водночас Дерек Чісора звинуватив Усика у зірванні його очного двобою проти Вайлдера. Сам Деонтей додав, що його угода про протистояння із ветераном боксу була готова вже на 90 відсотків, але виклик від українця зруйнував усі плани.