Френк Бруно не вірить у те, що Олександр Усик міг би бути на вершині хевівейту у ту епоху. Також колишній боксер наголосив, що у той час не було великої кількості поясів, за які можна було боротись, пише 24 Канал із посиланням на Clubhouse Boxing.

Чи домінував би Усик в епоху 90-х?

Бруно впевнений, що Усик би не зміг досягнути нинішніх успіхів у ті часи, коли на рингу феєрили Майк Тайсона та Леннокс Льюїс.

Усик в 90-ті? Та ні... Це був зовсім інший компот, зовсім інший рівень. Тоді були хлопці з Нью-Йорка, з усієї Америки, з усього світу. Розумієте, про що я? Був лише один титул, а не кілька поясів, як зараз. Це були жорсткі часи. Якби Усик боксував у нашу еру… Ні, я так не думаю,

– заявив Бруно.

Відзначимо, що Шеннон Бріггс розповів, чи міг би Усик здолати "Залізного Майка".

Хто переміг би у бою Усик – Льюїс?

Льюїс у коментарі для Boxing Social припустив, якби закінчився його очний двобій проти Усика.

"Я б пішов уперед на Олександра Усика, показав би йому, хто я є. Я б чинив постійний тиск на нього, змушував би його рухатись. Завжди потрібно йти вперед, а не назад. Усик би відступав, у нього б не було іншого вибору", – говорив Леннокс.

