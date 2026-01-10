Фрэнк Бруно не верит в то, что Александр Усик мог бы быть на вершине хевивейта в ту эпоху. Также бывший боксер отметил, что в то время не было большого количества поясов, за которые можно было бороться, пишет 24 Канал со ссылкой на Clubhouse Boxing.
Стоит внимания Не Уайлдер: экс-чемпион мира назвал единственного боксера, который может создать проблемы Усику
Доминировал бы Усик в эпоху 90-х?
Бруно уверен, что Усик бы не смог достичь нынешних успехов в те времена, когда на ринге феерили Майк Тайсона и Леннокс Льюис.
Усик в 90-е? Да нет... Это был совсем другой компот, совсем другой уровень. Тогда были ребята из Нью-Йорка, со всей Америки, со всего мира. Понимаете, о чем я? Был лишь один титул, а не несколько поясов, как сейчас. Это были жесткие времена. Если бы Усик боксировал в нашу эру... Нет, я так не думаю,
– заявил Бруно.
Отметим, что Шеннон Бриггс рассказал, мог ли мог бы Усик одолеть "Железного Майка".
Кто победил бы в бою Усик – Льюис?
Льюис в комментарии для Boxing Social предположил, если бы закончился его очный поединок против Усика.
"Я бы пошел вперед на Александра Усика, показал бы ему, кто я есть. Я бы оказывал постоянное давление на него, заставлял бы его двигаться. Всегда нужно идти вперед, а не назад. Усик бы отступал, у него бы не было другого выбора", – говорил Леннокс.
Как последние новости об Александре Усике?
Усик выразил свое желание подраться с Деонтеем Уайлдером, с которым уже переговоры о возможной организации боя. Ожидается, что противостояние может состояться весной или летом 2026 года.
Сергей Лапин, директор команды Усика, не исключил варианта, что Александр захочет в третий раз стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.
Интересно, что Льюис сделал уверенный прогноз на вероятную битву Усик – Уайлдер. Легенда бокса ставит на победу украинца.
В то же время Дерек Чисора обвинил Усика в срыве его очного поединка против Уайлдера. Сам Деонтей добавил, что его соглашение о противостоянии с ветераном бокса было готово уже на 90 процентов, но вызов от украинца разрушил все планы.