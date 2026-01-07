Сергій Лапін, директор команди Усика, розповів, чи планує його клієнт повернути звання абсолютного чемпіона світу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.

Чи поверне Усик статус абсолютного чемпіона світу?

Лапін заявив, що у боксі все можливо, тим паче цей спорт наразі розвивається активніше, щоб стати яскравішим та цікавішим для фанатів. Він також наголосив, що можуть бути привабливіші пропозиції.

У Сполучених Штатах ніколи не було бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі — і це саме по собі є дуже потужним та захопливим сюжетом,

– сказав Лапін.

Раніше Єгор Голуб висловився щодо Усика. Зірковий український тренер розповів, що недооцінюють в українському боксері.

Що недооцінюють в Усику?

Голуб в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна" заявив, що Усик не просто топовий боєць, а велика історична постать. Він також розповів про своє спілкування з українським боксером.

"Ми спілкуємося і про бокс, і про життя. На роботі – про бокс, у житті – про життя", – сказав тренер.

Що відомо про наступний бій Усика?