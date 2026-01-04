У команді Усика назвали країну, де може відбутися потенційний бій проти Вайлдера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на WBN.
Де Усик може побитися з Вайлдером?
Сергій Лапін заявив, що у Сполучених Штатах Америки вболівальники проявляють найбільший інтерес до поєдинку Усик – Вайлдер. Зі слів директора команди українця, одним із варіантів для проведення бою є арена "Елліджент Стедіум".
Це домашня арена Лас-Вегас Рейдерс з Національної футбольної ліги. Стадіон вміщує 65 тисяч місць.
Переговори тривають одразу в кількох напрямках, і рівень зацікавленості цим боєм у Сполучених Штатах виявився ширшим, ніж багато хто очікував. Найближчим часом картина стане зрозумілішою, буде ухвалено зважене рішення, і цілком можливо, що з'являться кілька справді цікавих сюрпризів,
– сказав Лапін.
Відзначимо, що раніше Олександр Усик висловився про свою кар'єру. Зокрема, він назвав кількість поєдинків, яку планує провести перед тим, як покинути професійний ринг.
Скільки залишилось поєдинків Усику у кар'єрі?
Український боксер у коментарі The Ring розповів, що має наміри провести ще два – три бої перед тим, як завершити спортивну кар'єру, і один із них це поєдинок проти Вайлдера.
"Моя команда готує для мене бій наступного року – це Деонтей Вайлдер. Я хочу цей бій. Думаю, Деонтей теж. До кінця кар'єри? Ще два – три поєдинки", – сказав Усик.
Усик – Вайлдер: що відомо про можливий поєдинок?
За інформацією різних ЗМІ, бій між Усиком та Вайлдером може відбутися у лютому або березні 2026 року. Серед потенційних місць проведення поєдинку – США або Саудівська Аравія.
Хоче менджер Усика назвав інші дати для поєдинку між українським та американським боксерами. Егіс Клімас наголосив, що бій може відбутися наприкінці квітня або на початку травня 2026 року у США.
