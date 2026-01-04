У команді Усика назвали країну, де може відбутися потенційний бій проти Вайлдера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на WBN.

Де Усик може побитися з Вайлдером?

Сергій Лапін заявив, що у Сполучених Штатах Америки вболівальники проявляють найбільший інтерес до поєдинку Усик – Вайлдер. Зі слів директора команди українця, одним із варіантів для проведення бою є арена "Елліджент Стедіум".

Це домашня арена Лас-Вегас Рейдерс з Національної футбольної ліги. Стадіон вміщує 65 тисяч місць.

Переговори тривають одразу в кількох напрямках, і рівень зацікавленості цим боєм у Сполучених Штатах виявився ширшим, ніж багато хто очікував. Найближчим часом картина стане зрозумілішою, буде ухвалено зважене рішення, і цілком можливо, що з'являться кілька справді цікавих сюрпризів,

– сказав Лапін.

Відзначимо, що раніше Олександр Усик висловився про свою кар'єру. Зокрема, він назвав кількість поєдинків, яку планує провести перед тим, як покинути професійний ринг.

Скільки залишилось поєдинків Усику у кар'єрі?

Український боксер у коментарі The Ring розповів, що має наміри провести ще два – три бої перед тим, як завершити спортивну кар'єру, і один із них це поєдинок проти Вайлдера.

"Моя команда готує для мене бій наступного року – це Деонтей Вайлдер. Я хочу цей бій. Думаю, Деонтей теж. До кінця кар'єри? Ще два – три поєдинки", – сказав Усик.

Усик – Вайлдер: що відомо про можливий поєдинок?