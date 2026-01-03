The Ring виділив десять поєдинків, яких уболівальники боксу чекають у 2026 році. Серед топ-10 знайшлось місце сенсаційному бою Олександра Усика, який так і не відбувся у 2025-му, інформує 24 Канал.

Які бої хочуть побачити фани боксу у 2026 році?

За версією авторитетного журналу, у 2026 році прихильники боксу хочуть побачити бій Усика проти Фабіо Вордлі. Цікаво, що українець уник даного протистояння після того, як відмовився від поясу за версією WBO, зробивши із британця нового чемпіона світу.

Якщо Усик захоче втретє стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, то йому доведеться побитись із Фабіо. Однак для цього Вордлі потрібно зберегти чемпіонський титул.

До слова. Усик заявив, що хоче у 2026-му побитись із Деонтеєм Вайлдером. Але цей омріяний бій українця не включили у рейтинг найочікуваніших.

Серед бажаних поєдинків також опинилась британська битва Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. Однак смертельна аварія, у яку потрапив Ей Джей наприкінці 2025 року, може зірвати плани Джошуа. Все через те, що начебто травми, які отримав Ей Джей у ДТП, є значно серйознішими, аніж говорилось в офіційних органах. Хоча Ентоні вже 1 січня 2026 року виписали із лікарні та відправили відновлюватись у домашніх умовах.

Серед цього рейтингу є також два жіночі поєдинки.

Топ-10 бажаних боїв 2026 року за версією The Ring

Олександр Усик – Фабіо Вордлі (хевівейт)

Тайсон Ф’юрі – Ентоні Джошуа (хевівейт)

Джей Опетая – Хільберто Рамірес (важка вага)

Дмитро Бівол – Давід Бенавідес (напівважка вага)

Хамза Шіраз – Дієго Пачеко (друга середня вага)

Джарон Енніс – Вірджіл Ортіс (перша середня вага)

Конор Бенн – Раян Гарсія (напівсередня вага)

Лорен Прайс – Мікаела Маєр (напівсередня вага, жінки)

Керолайн Дюбуа – Еліф Нур Турхан (легка вага, жінки)

Наоя Іноуе – Дзунто Накатані (напівлегка вага)

Джошуа може більше ніколи не вийти у ринг?

У ніч проти 20 грудня 2025 року Джошуа переміг нокаутом у шостому раунді Джейка Пола. Після чого 29 грудня потрапив у смертельну аварію в Нігерії, де загинуло його два тренери-друзі. Вони на момент аварії перебували в автомобілі із Ентоні.

У цій ДТП вижили дивом лише Джошуа та водій позашляховика. Промоутер Френк Воррен у коментарі Mirror припустив, що після такої катастрофи Ентоні може більше ніколи не вийти у ринг.

"Це жахливий період для всіх, хто до цього причетний, і, сподіваюся, Ей Джей вийшов з цього без серйозних фізичних наслідків. Але з психологічним станом – інша справа. Я навіть не знаю, чи матиме він бажання знову виходити в ринг або чи взагалі ще боксуватиме. Це те, на що може відповісти лише час", – сказав Воррен.