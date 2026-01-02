Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу розповів, що вже давно був готовий вийти у ринг проти таких зіркових британських супертяжів як Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Олександр Усик пригадав, як на ці цілі реагували брати Клички, передає 24 Канал із посиланням на World Sports Summit.

Як на цілі Усика реагували Клички?

Усик пригадав розмову із зірковими братами, коли говорив їм, що одного дня спробує забрати в Ентоні Джошуа пояси, яким раніше володів Володимир Кличко. Однак на той час Клички не вірили, що це дійсно станеться і Усик дійде до двобою проти Ей Джея.

До слова. Кличко-молодший програв Джошуа у квітні 2017-го, втративши вакантні титули WBA і IBO. Після чого Володимир оголосив про закінчення кар'єри боксера.

Тоді Олександр не розумів, чому усі навколо так не вірили у нього мрії, які стосувались поєдинків проти зірок боксу із Великої Британії.

Я сказав: "Буду боксувати з Джошуа і, можливо, я заберу твої пояси, брате Кличко". Клички ж мені кажуть: "Ні, ні, ти будеш боксувати з іншим хлопцем". Я відповідав: "Через три, можливо, чотири роки я буду боксувати з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі". Багато людей сміялись і говорили: "Це неможливо". Я їм відповідав: "Чому? Це можливо, і я це зроблю!". Я працював над собою, молився і вірив, що коли я важко працюю, Бог дає мені шанс,

– заявив Олександр.

Як закінчились бої Усика проти Джошуа та Ф'юрі?

Усик провів по два поєдинки із обидвома британцями. У вересні 2021-го та серпні 2022-го Олександр двічі переміг Джошуа. У першому бою навіть рідні стіни Ентоні не допомогли йому уникнути поразки. Обидва протистояння закінчувались перемогою українця за рішенням суддів.

Натомість проти Ф'юрі Усик двічі побився у 2024-му. У першому бою Олександр тріумфував за роздільним рішенням суддів, а от у реванші Усик одноголосно переміг Тайсона: 116 – 112 (тричі).

Чому Кличко відмовився від реваншу із Джошуа?

Нещодавно Володимир розповів у коментарі The Ring, чому не вийшов на реванш проти Ей Джея. Він не став розкривати усіх деталей, але запевнив, що відмова від другого протистоянні проти Джошуа стала його правильним рішенням.

"Так, у контракті був пункт про реванш. Знаєте чому він не пройшов? Тоді мені довелося ухвалювати багато рішень, і я не можу розповісти про все, що відбувалося за лаштунками. Але на той момент це було правильним вибором – зрозуміти це можна лише з часом. Коли зачиняються одні двері, відчиняються інші. Це мало велике значення не лише для моєї кар’єри, а й для життя загалом", – говорив Кличко-молодший.

Нагадаємо, що Володимир закінчив кар'єру на статистиці у 64 перемоги (53 – нокаутом) та 5 поразок (дані BoxRec).

