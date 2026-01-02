Бывший абсолютный чемпион мира по боксу рассказал, что уже давно был готов выйти в ринг против таких звездных британских супертяжей как Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Александр Усик вспомнил, как на эти цели реагировали братья Кличко, передает 24 Канал со ссылкой на World Sports Summit.

Как на цели Усика реагировали Кличко?

Усик вспомнил разговор со звездными братьями, когда говорил им, что однажды попытается забрать у Энтони Джошуа пояса, которым ранее владел Владимир Кличко. Однако в то время Кличко не верили, что это действительно произойдет и Усик дойдет до поединка против Эй Джея.

К слову. Кличко-младший проиграл Джошуа в апреле 2017-го, потеряв вакантные титулы WBA и IBO. После чего Владимир объявил об окончании карьеры боксера.

Тогда Александр не понимал, почему все вокруг так не верили в его мечты, которые касались поединков против звезд бокса из Великобритании.

Я сказал: "Буду боксировать с Джошуа и, возможно, я заберу твои пояса, брат Кличко". Клички же мне говорят: "Нет, ни, ты будешь боксировать с другим парнем". Я отвечал: "Через три, возможно, четыре года я буду боксировать с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри". Многие люди смеялись и говорили: "Это невозможно". Я им отвечал: "Почему? Это возможно, и я это сделаю!". Я работал над собой, молился и верил, что когда я тяжело работаю, Бог дает мне шанс,

– заявил Александр.

Как закончились бои Усика против Джошуа и Фьюри?

Усик провел по два поединка с обоими британцами. В сентябре 2021-го и августе 2022-го Александр дважды победил Джошуа. В первом бою даже родные стены Энтони не помогли ему избежать поражения. Оба противостояния заканчивались победой украинца по решению судей.

Зато против Фьюри Усик дважды подрался в 2024-м. В первом бою Александр торжествовал по раздельному решению судей, а вот в реванше Усик единогласно победил Тайсона: 116 – 112 (трижды).

Почему Кличко отказался от реванша с Джошуа?

Недавно Владимир рассказал в комментарии The Ring, почему не вышел на реванш против Эй Джея. Он не стал раскрывать всех деталей, но заверил, что отказ от второго противостоянии против Джошуа стал его правильным решением.

"Да, в контракте был пункт о реванше. Знаете почему он не прошел? Тогда мне пришлось принимать много решений, и я не могу рассказать обо всем, что происходило за кулисами. Но на тот момент это было правильным выбором – понять это можно только со временем. Когда закрываются одни двери, открываются другие. Это имело большое значение не только для моей карьеры, но и для жизни в целом", – говорил Кличко-младший.

Напомним, что Владимир закончил карьеру на статистике в 64 победы (53 – нокаутом) и 5 поражений (данные BoxRec).

