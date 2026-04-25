В этом материале 24 Канал собрал все последние заявления Александра Усика о завершении карьеры. Впрочем пока об этом не может идти речь, потому что у украинца впереди поединок с Рико Верховеном.

Сколько лет еще будет боксировать Усик?

В одном из своих последних интервью Андрею Беднякову Усик рассказал, что собирается боксировать еще 2 – 3 года. Интересно, что в этом же разговоре он сообщил, что после того планирует поработать на государство. Однако должность ниже президента его не интересует.

Позже он заявил, что уже знает точную дату завершения своей карьеры. Усик отметил, что в этот день запишет видео для своей команды, для своих тренеров, для своих фанатов. Интересно, что в этом же заявлении уже на своем ютуб-канале Усик говорил о завершении карьеры за 1,5 года, а не за 2 – 3 года.

Где бы Усик хотел провести бой до завершения карьеры?

Летом 2025 года еще перед вторым боем с Даниэлем Дюбуа украинец признавался, что начинает размышлять над завершением карьеры. Он отмечал, что проведет точно меньше десяти поединков. Впрочем один из них он бы очень хотел провести на НСК "Олимпийский", что почти невозможно в условиях полномасштабной войны в Украине.

Интересно, что когда осенью того же года Усик еще раз заговорил о завершении карьеры вскоре, в британских медиа это произвело переполох. Тамошние эксперты один за другим начали говорить, что Усик способен быть на ринге еще долго и что с каждым годом он становится только лучше.

Когда же в итоге Усик завершит карьеру?

Точная дата и количество боев Усика до конца карьеры так и остается неизвестной. Сейчас о будущем украинца однозначно можно сказать одно – 23 мая он проведет бой против кикбоксера Рико Верховена в египетской Гизе.

В целом же в последних своих заявлениях боксер сообщал, что перед завершением карьеры проведет еще 3 поединка. Первый – против Верховена. Второй – против победителя боя между Дюбуа и Уордли. Третий – против Тайсона Фьюри.

