В комментарии Boxing News 24/7 он раскритиковал недавнее заявление Карла Фроча. Экс-чемпион мира ранее сказал, что Джошуа должен встретиться с Фьюри в следующем поединке.

Как команда Усика влияет на карьеру Джошуа?

В ответ Хирн отметил, что для "Эй-Джея" планировали промежуточный поединок перед противостоянием с Фьюри. Но планы сорвала смертельная авария, в которую спортсмен попал в конце декабря в Нигерии.

Глава компании Matchroom Sport заявил, что сейчас Джошуа нужно провести промежуточный поединок, чтобы понять, на каком он уровне после трагического ДТП.

"Я понимаю тех, кто говорит: "Идите сразу в бой". Спасибо, Карл. Это очень мило с твоей стороны. Но давайте будем благоразумными и реалистами", – сказал Хирн в адрес Фроча.

Кроме того, промоутер сообщил, что при выборе следующего соперника для Джошуа будет учтено мнение команды Александра Усика, а также врачей, которые сейчас настаивают на промежуточном поединке.

Мы также будем руководствоваться мнением команды Усика и врачей, которые четко сказали: Джошуа сначала нужен промежуточный бой,

– сказал Хирн.

Что известно о сотрудничестве Усика и Джошуа?