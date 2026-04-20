В комментарии Boxing News 24/7 он раскритиковал недавнее заявление Карла Фроча. Экс-чемпион мира ранее сказал, что Джошуа должен встретиться с Фьюри в следующем поединке.
В ответ Хирн отметил, что для "Эй-Джея" планировали промежуточный поединок перед противостоянием с Фьюри. Но планы сорвала смертельная авария, в которую спортсмен попал в конце декабря в Нигерии.
Глава компании Matchroom Sport заявил, что сейчас Джошуа нужно провести промежуточный поединок, чтобы понять, на каком он уровне после трагического ДТП.
"Я понимаю тех, кто говорит: "Идите сразу в бой". Спасибо, Карл. Это очень мило с твоей стороны. Но давайте будем благоразумными и реалистами", – сказал Хирн в адрес Фроча.
Кроме того, промоутер сообщил, что при выборе следующего соперника для Джошуа будет учтено мнение команды Александра Усика, а также врачей, которые сейчас настаивают на промежуточном поединке.
Мы также будем руководствоваться мнением команды Усика и врачей, которые четко сказали: Джошуа сначала нужен промежуточный бой,
– сказал Хирн.
Последние несколько недель 36-летний Джошуа тренируется вместе с Усиком в Испании, где украинец готовится к встрече с Рико Верховеном 23 мая.
В комментарии The Ring Эдди Хирн заявил, что Усик может положительно повлиять на Джошуа. По его словам, это может вывести Энтони на другой уровень.
Добавим, что британский боксер в марте впервые посетил Украину. Впоследствии Джошуа побывал в Лондоне, где 11 апреля свой бой провел Фьюри, одолев Арсланбека Махмудова.
Хотя "Эй-Джей" публично не принял вызов от "Цыганского короля", его промоутер подтвердил переговоры о поединке.