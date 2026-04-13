Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что переговоры о возможном поединке между Джошуа и Фьюри все еще продолжаются. Впрочем, несмотря на активные обсуждения, стороны пока не достигли окончательного соглашения, информирует Seconds Out.

Состоится ли бой между Джошуа и Фьюри?

По словам Хирна, пока контракт еще не подписан, однако он выразил уверенность, что поединок все же состоится.

Мы ведем переговоры. Бой еще не утвержден, но я абсолютно уверен, что он состоится,

– отметил промоутер.

Он отметил, что Джошуа не относится к тем бойцам, которые делают громкие заявления без подтвержденных договоренностей. В то же время промоутер выразил уверенность в шансах своего подопечного.

Когда бой будет подтвержден, Эй Джей разберется с Тайсоном. Он его побьет. Он всегда был способен его победить, а сейчас – особенно,

– сказал Хирн.

Также обсуждается вероятное место проведения поединка. По информации, прозвучавшей во время трансляции на Netflix, бой могут организовать на стадионе "Уэмбли". Однако Хирн отметил, что сначала необходимо согласовать все детали контракта.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

