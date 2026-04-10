В конце декабря 2025 года двое наставников и друзей "Эй-Джея" погибли в автокатастрофе, которая едва не стоила жизни и ему самому. Эта трагедия дала Фьюри понять кое-что важное, пишет Netflix Sports.

Как Джошуа связан с возвращением Фьюри?

Тайсон признался, что новость об автокатастрофе, которая произошла в Нигерии накануне нового года, заставила его осознать, что "завтра не гарантировано никому". Под впечатлением от этой мысли Фьюри решил, что должен бороться дальше.

Что касается вероятного боя с Энтони Джошуа, то "Цыганский король" проявил несвойственную ему сдержанность: мол, не стоит заглядывать за спину его ближайшему сопернику. Тайсон вспомнил, как Джошуа все пророчили победу над Даниэлем Дюбуа, но Энтони был нокаутирован.

Интересно, что ранее Фьюри даже не скрывал, что поединок с Джошуа является для него главным приоритетом. Он говорил, что организует встречу с соотечественником до конца года, как только пройдет испытание Махмудовым.

Что известно о бое Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова?