Наприкінці грудня 2025 року двоє наставників і друзів "Ей-Джея" загинули в автокатастрофі, яка ледь не коштувала життя і йому самому. Ця трагедія дала Ф'юрі зрозуміти дещо важливе, пише Netflix Sports.

Як Джошуа пов'язаний з поверненням Ф'юрі?

Тайсон зізнався, що новина про автотрощу, яка сталася у Нігерії напередодні нового року, змусила його усвідомити, що "завтра не гарантоване нікому". Під враженням від цієї думки Ф'юрі вирішив, що повинен боротися далі.

Що ж до ймовірного бою з Ентоні Джошуа, то "Циганський король" проявив непритаманну йому стриманість: мовляв, не варто заглядати за спину його найближчому супернику. Тайсон згадав, як Джошуа усі пророкували перемогу над Даніелем Дюбуа, але Ентоні був нокаутований.

Цікаво, що раніше Ф'юрі навіть не приховував, що двобій з Джошуа є для нього головним пріоритетом. Він казав, що організує зустріч зі співвітчизником до кінця року, щойно пройде випробування Махмудовим.

Що відомо про бій Тайсона Ф'юрі і Арсланбека Махмудова?