Махмудов натягнуто посміхався, хоча й відсахнувся від Ф'юрі. Антуражу додавало те, що зустріч боксерів відбулася на даху арени їхнього майбутнього протиятояння, зазначив транслятор бою Netflix.
Як відбулася дуель поглядів Ф'юрі і Махмудова?
Як повідомив журнал Ring, Тайсон виглядав розкуто і наче загравав із суперником. Після того, як надіслав у бік росіянина повітряний поцілунок, Ф'юрі ще й досить тепло обійняв вищого за нього Махмудова, якому така поведінка, здавалося, не надто сподобалася.
Усе це відбувалося у справді неочікуваному місці. Для фотосесії боксерів підняли на самісінький дах стадіону "Тоттенгем Хотспур Стедіум", де у суботу і відбудеться їхнє протистояння.
Ф'юрі та Махмудов стояли на самому краю накриття біля іконічної статуї півня – символа місцевого футбольного клубу. Виглядало навіть трохи моторошно, адже висота була величезна.
Що відомо про бій Ф'юрі – Махмудов?
- Це вже п'яте повернення британця на профі-ринг після заяв про завершення кар'єри. Востаннє він бився у 2024-ому двічі проти Олександра Усика.
- Ф'юрі визнав, що поразка від росіянина має поставити остаточну крапку у його виступах.
- Після Махмудова Ф'юрі хотів би боксувати з Ентоні Джошуа, в той час як чемпіон Олександр Усик висловлював бажання наостанок провести з "Циганським королем" трилогію.