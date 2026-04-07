Вибір Ф'юрі суперника для камбеку відверто розчарував – росіянин Арсланбек Махмудов. Проте в інтерв'ю журналу Ring "Циганський король" висловив припущення, що може зазнати поразки, після чого повісить рукавиці на цвях.

Що сказав Ф'юрі про можливе завершення кар'єри?

Скандальний британець заявив, що не має довгострокових планів, і усе, на чому він сконцентрований, це один наступний бій, який Ф'юрі розглядає за принципом "пан або пропав".

Якщо він мене переможе – це кінець, правда ж? Після цього боїв більше не буде. Я завершую. Він дуже небезпечний, і я ніколи не недооцінював таких суперників. Мені потрібен був небезпечний опонент. Якби я обрав слабкого суперника, то, мабуть, навіть не тренувався б і вийшов би в ринг із вагою 152 кг. Але я відмінно підготувався і підходжу до бою у чудовій формі, готовий до діла,

– розповів Тайсон.

Ф'юрі відверто сказав, що йому "не потрібно бути тут", тобто не існувало потреби відновлювати кар'єру. Але британець нібито "любить бокс і драйв, який з ним пов'язаний".

Коли Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри?