У коментарі Source of Boxing 39-річний Усик підтвердив, що планує провести ще три поєдинки. Боксер навіть назвав імена трьох суперників.

Хто буде суперником Усика наприкінці кар'єри?

Першим суперником Усика стане кікбоксер Ріко Верховеном, з яким українець офіційно проведе бій 23 травня у Єгипті. У цьому поєдинку він захищатиме титул чемпіона світу за версією WBC.

У другому поєдинку спортсмен планує зустрітися з переможцем протистояння Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі, які зустрінуться 9 травня у бою за чемпіонський пояс WBO.

Останнім суперником Усика має стати Тайсон Ф'юрі, який у 2026 році перервав завершення кар'єри та вже 11 квітня проведе поєдинок проти росіянина Арсланбека Махмудова.

Зверніть увагу. Усик двічі перемагав Ф'юрі та Дюбуа. У 2023 та 2025 роках українець нокаутував Даніеля, коли Ф'юрі здолав рішенням суддів у двох поєдинках у 2024 році.

Що відомо про наступний бій Усика?