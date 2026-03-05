Поєдинок непереможного українця та зіркового кікбоксера здійняв хвилю критики. На захист бою Усик – Верховен став головний редактор популярного ресурсу The Ring Майк Коппінджер.

Дивіться також Гаряча весна-2026: головні боксерські поєдинки, які не можна пропустити

Чому головний редактор The Ring захищає бій Усика?

Експерт з боксу заявив, що його дивує критика на адресу 39-річного Усика за поєдинок проти бійця з Нідерландів. На його думку, чемпіон світу з України заслужив обирати те, як закінчувати кар'єру.

Якщо він хоче битися з легендарним кікбоксером, то нехай так і буде. Зараз жоден супертяж не буде фаворитом у бою з 39-річним Усиком. Бій з Верховеном пройде в Єгипті, серед пірамід. Це може бути цікаво,

– сказав Коппінджер.

Це важливо! В інтерв'ю ютуб-канал USYK17 Усик заявив, що планує піти з боксу через півтора року, а також знає чітку дату, коли це відбудеться.

Думку Коппінджера підтримав промоутер Олександр Красюк, який свого часу співпрацював з Усиком. В інтерв'ю ютуб-каналу "Тайк Майсон" він наголосив, що для українця немає цікавих суперників-боксерів.

Промоутер зазначив, що потенційний поєдинок українця проти володаря титулу WBO Фабіо Вордлі чи тимчасового чемпіона WBC Фабіо Вордлі нічим би не вирізнявся і навряд чи приніс би високий гонорар. На думку Красюка, під час вибору суперника Усиком керувало, зокрема фінансове питання.

Мені набагато цікавіше подивитися бій Усика з кікбоксером, тому що це щось незвичне, ніж Усик – Кабаєл чи Усик – Вордлі, чи ще хтось інший. Тому так, дуже складно вибрати суперника,

– сказав промоутер.

Однак не всі поділяють позицію Коппінджера чи Красюка. Наприклад, експерт з боксу Фернандо Сабатіні обурений, що Верховен вже в другому поєдинку на профі-рингу отримав шанс битися за титул чемпіона світу WBC.

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Лоуренс Околі приєднався до критики. На його думку, рішення WBC санкціонувати цю зустріч за титул чемпіона світу – безглузде.

Прогноз букмекера

Компанія betking дає такі коефіцієнти на поєдинок: Олександр Усик – 1,03, Ріко Верховен – 9,50.

*Коефіцієнти подані станом на 19:21 04.03.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Усик – Верховен: що відомо про бій?