Зустріч Усика та Верховена – це ще один так званий кросовер-бій, який очікує на фанатів боксу у 2026 році. Хто ж фаворит протистояння – розповідає 24 Канал.

Прогноз на бій Усик – Верховен: хто фаворит?

Цей поєдинок спричинив чимало суперечок у боксерській спільноті. Річ у тім, що Світова боксерська рада санкціонувала бій як добровільний захист титулу WBC з боку українця.

Несправедливість, на думку експертів, полягає у тому, що Верховен вже у другому поєдинку в боксі отримав шанс здобути титул. Наприклад, таку думку висловив британський боксер Девід Аллен, який нагадав, що є низка боксерів, які заслужили на бій з Усиком.

Ба більше, майбутня зустріч бійців спровокувала суперечку між експертами Майком Коппінджером і Фернандо Сабатіні. Перший став на захист двобою, коли Сабатіні зауважив, що низка боксерів зробили значно більше, аніж Верховен, щоб отримати бій такого статусу.

Хай там як, але низка фахівців вже зробили прогноз на бій. Наприклад, ексчемпіон світу Тонні Белью впевнений у перемозі Усика. За його словами, Верховен зможе протриматися кілька хвилин, після чого інтрига згасне.

Він вийде і викладеться на повну без жодних вагань та не проявить поваги, що зробить бій цікавим приблизно на 6 – 7 хвилин! Коли це мине, йому дадуть болючий урок! Він великий, сміливий і небезпечний, але не має боксерського IQ на цьому рівні! Це не спаринг,

– сказав Белью.

Думку британського ексчемпіона поділяє українець Владислав Сіренко. У коментарі виданню "Чемпіон" він заявив, що Усик здобуде переконливу перемогу.

"Найімовірніше, що це буде дострокова зупинка у другій половині бою через тотальну технічну перевагу та темп українця", – сказав Владислав.

А титулований чемпіон світу з муай-тай Ліам Гаррісон в інтерв'ю SkySports пожартував, що єдиний шанс Верховена на перемогу – це удар ногою як у кікбоксингу.

Прогноз букмекера

Компанія betking дає такі коефіцієнти на поєдинок: Олександр Усик – 1,03, Ріко Верховен – 9,50.

*Коефіцієнти подані станом на 21:40 02.03.2026

Усик – Верховен: що відомо про бій?