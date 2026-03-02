Чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон у коментарі Boxing News Online поділився думкою про майбутній поєдинок. Американець переконаний, що Флойд знову переможе Пак'яо.

Прогноз на бій Мейвезер – Пак'яо: що каже Стівенсон?

Ба більше, Стівенсон сказав, що його земляк "підсмажить" філіппінського боксера. Він також зазначив, що Мейвезер – це найкращий боксер усіх часів.

Флойд обійде по боксу, зробить це без проблем, візьме свої гроші й поїде додому,

– сказав Стівенсон.

Додамо, що легендарний ексчемпіон UFC Конор МакГрегор, який свого часу бився з Мейвезером, теж впевнений у перемозі американця. У своєму інстаграмі Конор заявив, що Флойд легко переможе "Пекмена".

Сам Мейвезер також переконаний у своїх силах. Флойд у коментарі Bad Left Hook заявив, що вірить, що вдруге може здолати Пак'яо після того, як переміг Менні у травні 2015 року одноголосним рішенням суддів.

Прогноз букмекера

Компанія betking дає такі коефіцієнти на поєдинок: Флойд Мейвезер – 1,47, Менні Пак'яо – 2,55.

*Коефіцієнти подані станом на 15:15 01.03.2026

Мейвезер – Пак'яо: що відомо про бій?

24 лютого офіційно оголосили про реванш Мейвезер – Пак'яо, який стане першим в історії професійним боксерським боєм у "Сфері", що в Лас-Вегасі.

Поєдинок затвердили після того, як Мейвезер оголосив про повернення у бокс. У 2017 році він завершив кар'єру, однак вирішив повернутися, ймовірно, через фінансові труднощі.

Що цікаво, за даними GiveMeSport, Флойд – найбагатший боксер світу, маючи 400 мільйонів доларів.

Боксери зустрінуться після того, як проведуть виставкові поєдинки. На американця чекає зустріч з легендою боксу Майком Тайсоном. Натомість Пак'яо зустрінеться з росіянином Русланом Проводніковим.

Поєдинок Флойда та Менні триватиме 10 або 12 раундів по три хвилини, а боксери використовуватимуть 8-унцеві рукавички. 47-річний філіппінський боксер наполягає, щоб бій відбувся у напівсередній вазі. Попередньо за зустріч спортсмени зароблять понад 50 мільйонів доларів.