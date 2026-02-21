Мейвезер оголосив у п'ятницю, 20 лютого, що планує повернутися у ринг улітку. Про це інформує The Ring.
Що відомо про повернення Мейвезера?
Повернення Мейвезера-молодшого має статись після того, як він 25 квітня проведе виставковий бій проти Майка Тайсона.
Інформація про суперника, дату, місце проведення та трансляцію буде оголошена найближчими тижнями.
48-річний спортсмен оголосив, що його повернення відбудеться завдяки ексклюзивній угоді з CSI Sports/Fight Sports.
Зверніть увагу. CSI Sports – один з найбільших у світі власників прав на архівні боксерські відео.
Мейвезер переконаний, що може встановити ще більше рекордів у боксі.
Ніхто не зможе забезпечити більшу кількість глядачів, більшу світову аудиторію трансляцій та заробити більше грошей з кожного поєдинку, ніж мої заходи,
– сказав американець.
Що відомо про Мейвезера?
Мейвезер був чемпіоном світу у п'яти вагових категоріях і завершив кар'єру у 2017 році після того, як нокаутував Конора МакГрегора.
Він повісив рукавички на цвях у статусі непереможного бійця з рекордом 50:0 та провів кілька виставкових поєдинків після рішення піти з боксу.
Наприкінці 2025 року авторитетне видання The Ring опублікувало рейтинг найкращих боксерів у 21 столітті. У списку Мейвезер посів перше місце.
Як повідомляє GiveMeSport, Флойд – найбагатший боксер світу, маючи 400 мільйонів доларів.
Втім, повернення спортсмена пов'язують якраз з фінансовими проблемами. У грудні видання Business Insider опублікувало статтю, в якій дослідило низку фінансових проблем, з якими він стикнувся.
Мейвезер також втягнутий у низку судових справ.