Мейвезер оголосив у п'ятницю, 20 лютого, що планує повернутися у ринг улітку. Про це інформує The Ring.

Що відомо про повернення Мейвезера?

Повернення Мейвезера-молодшого має статись після того, як він 25 квітня проведе виставковий бій проти Майка Тайсона.

Інформація про суперника, дату, місце проведення та трансляцію буде оголошена найближчими тижнями.

48-річний спортсмен оголосив, що його повернення відбудеться завдяки ексклюзивній угоді з CSI Sports/Fight Sports.

Зверніть увагу. CSI Sports – один з найбільших у світі власників прав на архівні боксерські відео.

Мейвезер переконаний, що може встановити ще більше рекордів у боксі.

Ніхто не зможе забезпечити більшу кількість глядачів, більшу світову аудиторію трансляцій та заробити більше грошей з кожного поєдинку, ніж мої заходи,

– сказав американець.

Що відомо про Мейвезера?