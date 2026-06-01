Таку заяву він зробив в інтерв'ю для ютуб-каналу Boxing King Media. На його думку, Верховен показав себе дуже добре на ринзі.

Важливо "Він винятково талановитий": тренер назвав для Усика кращого суперника, ніж Кабаєл

Яким Тілл побачив бій між Усиком і Верховеном?

Тілл зазначив, що у Верховена виявився дуже незручний для Усика стиль боксування. Українець розгадав його тільки в пізніх раундах, коли, зокрема, й відправив суперника в нокдаун. А потому рефері несправедливо зупинив бій.

Ріко мали дозволити провести 12 раунд. Якби Усик справді переміг нокаутом, то це було б справедливо. Однак рефері зарано зупинив бій. Однак у боксі завжди так. Тут дозволять перемогти великій зірці. Так треба, й тут чітко прослідковується корупційна складова,

– зауважив боєць UFC.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Він продовжив, що важко сказати, чому Усик досить погано виглядав на рингу. Можливо, він не на всі сто відсотків виклався в тренувальному таборі, а можливо в нього було ушкодження. Він пригадав, як сам ближче до завершення кар'єри в UFC мав багато травм, про які нікому не говорив.

Що Тілл сказав про майбутнє Усика?

За словами бійця UFC, світ єдиноборств дуже непостійний. Сьогодні спортсмен може бути на вершині, а завтра вже на дні. На момент поєдинку Усик справді міг бути не у своїй найкращій формі.

"Зараз усі обсирають Усика, але вже в наступному поєдинку він може виступити так, що знову всім покаже, що є найкращим у цьому виді спорту", – наголосив Тілл.

Варто нагадати, що Усик переміг Верховена в Гізі в ніч на 24 травня технічним нокаутом. Рефері зупинив бій після гонгу, бо, як сказав після бою, не почув його. Верховен подав скаргу на результат бою, але все ж Усик лишився переможцем.

Останні новини про Олександра Усика: коротко