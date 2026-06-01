Такое заявление он сделал в интервью для ютуб-канала Boxing King Media. По его мнению, Верховен показал себя очень хорошо на ринге.

Важно "Он исключительно талантлив": тренер назвал для Усика лучшего соперника, чем Кабаел

Каким Тилл увидел бой между Усиком и Верховеном?

Тилл отметил, что у Верховена оказался очень неудобный для Усика стиль боксирования. Украинец разгадал его только в поздних раундах, когда, в частности, и отправил соперника в нокдаун. А потом рефери несправедливо остановил бой.

Рико должны были позволить провести 12 раунд. Если бы Усик действительно победил нокаутом, то это было бы справедливо. Однако рефери рано остановил бой. Однако в боксе всегда так. Здесь позволят победить большой звезде. Так надо, и здесь четко прослеживается коррупционная составляющая,

– отметил боец UFC.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Он продолжил, что трудно сказать, почему Усик достаточно плохо выглядел на ринге. Возможно, он не на все сто процентов выложился в тренировочном лагере, а возможно у него было повреждение. Он вспомнил, как сам ближе к завершению карьеры в UFC имел много травм, о которых никому не говорил.

Что Тилл сказал о будущем Усика?

По словам бойца UFC, мир единоборств очень непостоянен. Сегодня спортсмен может быть на вершине, а завтра уже на дне. На момент поединка Усик действительно мог быть не в своей лучшей форме.

"Сейчас все обсирают Усика, но уже в следующем поединке он может выступить так, что снова всем покажет, что является лучшим в этом виде спорта", – отметил Тилл.

Стоит напомнить, что Усик победил Верховена в Гизе в ночь на 24 мая техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга, потому что, как сказал после боя, не услышал его. Верховен подал жалобу на результат боя, но все же Усик остался победителем.

Последние новости об Александре Усике: коротко