Речь идет о Василии Ломаченко и Александре Усике. Кроме них, среди фаворитов грузино-испанского бойца есть Хулио Сезар Чавес, Сауль Альварес и Майк Тайсон, пишет 24 Канал.

Кто попал в список Топурии?

В разговоре для ютуб-канала DeepCut with VicBlends Топурия отметил, что это спортсмены, чьи бои он с удовольствием просматривает.

У меня их несколько. Я люблю смотреть бои Хулио Сесара Чавеса, Канело, Ломаченко, Майка Тайсона. А сейчас – еще и Усика,

– сказал Топурия.

Кроме этого, боец готовится к следующему поединку: 14 июня он встретится с Джастином Гейджи на турнире UFC, который запланировано провести возле Белого дома в рамках специального ивента, который состоится в честь 250-летия принятия декларации независимости США.

Кто такой Илия Топурия?

Он является действующим чемпионом UFC в легком весе, а также бывшим чемпионом в полулегкой категории и занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC независимо от веса. Его профессиональный рекорд составляет 17 побед без единого поражения. Топурия вошел в историю как первый чемпион UFC из Грузии и Испании. В начале 2025 года он оставил титул в полулегком весе, чтобы перейти в легкую весовую категорию.