В частности, тренер конголезского боксера супертяжелого веса Мартина Баколе Билли Нельсон в интервью для ютуб-канала Pro Boxing Fans рассказал, почему считает Агита Кабаэла не готовым к бою с Усиком. А также назвал своего лучшего кандидата для оппозиции украинцу на ринге.

Интересно Тренер Верховена назвал причину поражения своего подопечного в бою с Усиком

Почему Кабаел не готов к бою с Усиком?

Нельсон отметил, что, по его мнению, бой с Кабаелом вообще не станет проблемой. Этот поединок будет тяжелым именно для Агита, а не для Александра. Кабаел не был очень активным в течение последних полутора лет.

У него было очень мало боев. Я думаю, что Усик остановит Кабаела,

– отметил тренер.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Он продолжил, что Усик уже фактически провел дуэль взглядов с Кабаелом после победы над Верховеном. Немец поднялся на ринг, чтобы вызвать украинца на поединок. Правда, в планы Агита может вмешаться потенциальный реванш нидерландца с Усиком, организация которого может стать приоритетной для Турки Аль Аш-Шейха.

Кого Нельсон считает лучшим соперником для Усика?

По словам тренера, Мозес Итаума может победить сейчас любого тяжеловеса на планете. Это исключительно талантливый боксер. Правда, у него есть одна проблема. Ему до сих пор никто так и не смог проверить подбородок.

"Однако это обязательно произойдет", – подчеркнул Нельсон.

Стоит добавить, что Итаума сам не против драться с Усиком. В частности, он неоднократно выражал свое уважение украинскому боксеру и отмечал, что его путь позволяет ему драться с кем угодно. Впрочем, к поединку Александра с Верховеном английский спортсмен относился критически.

Последние новости об Александре Усике: кратко

По словам главы WBC, следующим боем Усика будет поединок с Кабаэлом. Украинец будет защищать свой пояс.

Бывший промоутер Усика Александр Красюк призвал украинца сделать правильный выбор Красюк призвал украинца сделать правильные выводы после боя с Верховеном. Если все будет двигаться тем направлением, по которому идет сейчас, это будет нехорошо для Усика.

Джейсон Стейтем высказался относительно боя Усика против Верховена. По его мнению, рефери ограбил нидерландца. неправильно остановив бой.