Он считает, что рефери "ограбил" Верховена, когда остановил бой в конце 11-го раунда, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом. Об этом Стейтем написал в своем инстаграме.

Смотрите также Лишат ли Усика титула WBC после скандальной победы – появилось решение

Усик – Верховен: что о бое сказал Стейтем?

Более того, актер отметил, что Верховену не дали шанс завершить дело, то есть победить Усика. Он также назвал решение остановить бой абсурдным.

Рико! Ты сделал это, брат! Абсолютно взрывное выступление! Тебя ограбили, не дав шанса завершить дело. Абсурдная остановка боя с гонгом перед самым последним раундом,

– написал британец.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Хотя Стейтем выразил уважение в адрес Усика, он все же отметил, что ночь в Гизе была в пользу Верховена.

"Респект Усику – без всяких сомнений, он один из величайших бойцов всех времен! Но прошлая ночь была твоей. Ты разорвал, и никто такого не ожидал! И огромное спасибо Турки за организацию этого грандиозного шоу возле пирамид Египта! Без тебя такие бои просто не происходили бы", – написал актер.

Усик – Верховен: главное о бое