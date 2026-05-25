Он назвал преимущества обоих боксеров, а также заявил, что Усику стоит сделать выводы после сложного боя. Его заявление передает Boxing King Media.

Усик – Верховен: что о бое сказал Красюк?

Сравнивая Усика и Верховен, промоутер отметил, что 39-летний Александр имеет больший боксерский опыт, выше боксерский IQ, на несколько уровней лучшую технику и отличную работу ног. По его словам, это все, что нужно бойцу для победы.

В то же время он назвал и преимущества Рико, в частности эффективный вес, а также выносливость.

"Он тяжелее Усика примерно на 15 килограммов, и это не жир, а функциональная мышечная масса. Кроме того, Рико имеет огромное сердце. Это настоящий лев, боец, который прошел через все возможные трудности в своей карьере. Он пережил настоящие войны в ринге. У него фантастическая выносливость", – сказал Красюк.

Кроме того, по мнению промоутера, Питер Фьюри, который готовил Рико к бою в Гизе, один из самых умных тренеров на планете. Самое же большое преимущество Верховена, по мнению Красюка, заключалось в отсутствии психологического давления за результат.

"На Рико не было никакого давления. Если он проиграет – то проиграет лучшему бойцу планеты. Он заработает деньги, станет еще популярнее. А если проиграет Усик – он потеряет все: славу, наследие, величие. Потому что люди запоминают последний бой. И именно такие мелочи создают разницу", – отметил он.

Промоутер вспомнил, что перед поединком давал прогноз и говорил, что Усик должен победить, но "всегда есть место для чуда или Божьей воли". Красюк отметил, что Усику стоит внести коррективы после тяжелого противостояния с Верховеном.

Слава Богу, на этот раз чуда не произошло. Но сигнал уже есть. И когда сигнал получен – надо делать выводы. А после выводов – вносить правильные коррективы и улучшения. Иначе то направление, в котором все движется сейчас, – недобрый знак для моего брата Александра,

– сказал Красюк.

Усик – Верховен: что известно