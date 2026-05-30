Йдеться про Василя Ломаченка та Олександра Усика. Окрім них, серед фаворитів грузинсько-іспанського бійця є Хуліо Сезар Чавес, Сауль Альварес і Майк Тайсон, пише 24 Канал.

Хто потрапив у список Топурії?

У розмові для ютуб-каналу DeepCut with VicBlends Топурія зазначив, що це спортсмени, чиї бої він із задоволенням переглядає.

У мене їх кілька. Я люблю дивитися бої Хуліо Сесара Чавеса, Канело, Ломаченка, Майка Тайсона. А зараз – ще й Усика,

– сказав Топурія.

Окрім цього, боєць готується до наступного поєдинку: 14 червня він зустрінеться з Джастіном Гейджи на турнірі UFC, який заплановано провести біля Білого дому в межах спеціального івенту, що відбудеться на честь 250-річчя прийняття декларації незалежності США.

Хто такий Ілія Топурія?

Він є чинним чемпіоном UFC у легкій вазі, а також колишнім чемпіоном у напівлегкій категорії та займає друге місце в рейтингу найкращих бійців UFC незалежно від ваги. Його професійний рекорд становить 17 перемог без жодної поразки. Топурія увійшов в історію як перший чемпіон UFC з Грузії та Іспанії. На початку 2025 року він залишив титул у напівлегкій вазі, щоб перейти до легкої вагової категорії.