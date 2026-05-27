Из-за этого его не включали в боксерские рейтинги. В то же время Всемирный боксерский совет может принять другое решение относительно Верховена, сообщает 24 Канал.

Какое решение может принять WBC в отношении Верховена?

Президент WBC Маурисио Сулейман сказал, что звезда кикбоксинга получит место в официальном рейтинге организации сразу после своего второго боя. По словам главы WBC, голландец займет позицию рядом с лидерами дивизиона.

Была критика этого боя, но я думаю, что Рико всем доказал все. Он будет внесен в рейтинг WBC и дальше сможет идти к титулу. Посмотрим, где он будет в рейтинге, но точно рядом с топом,

– заявил Сулейман.

Как завершился бой Верховена против Усика?

Верховен более 12 лет удерживал титул чемпиона мира по кикбоксингу в тяжелом весе и получил репутацию "братьев Кличко" этого вида спорта.

В 2026 году он во второй раз в карьере вышел в боксерский ринг (первый бой состоялся в 2014-м) и провел громкий поединок против Усика. 23 мая в Гизе, неподалеку от пирамид, украинец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, что вызвало широкий резонанс.

Рефери остановил бой за секунду до завершения раунда, когда Усик прижал соперника к канатам, из-за чего решение арбитра вызвало дискуссии.

Ранее Верховен встречался с украинским кикбоксером Сергеем Лещенко и терпел поражение на начальном этапе карьеры.