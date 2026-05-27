Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью для sport-express.ua высказал свои мысли относительно возвращения Василия Ломаченко на ринг. Также он оценил потенциальных соперников украинца и предположил, может ли Ломаченко стать абсолютом.

Как Гвоздик оценил возможных соперников Ломаченко?

Гвоздик рассказал, что бой с Наваретте – это именно то, что нужно Ломаченко для возвращения на ринг. Мексиканский боксер не станет проблемой для украинца, даже если тот продемонстрирует половину своей лучшей формы.

Относительно боя с Джервонтой Дэвисом, то будет интересно посмотреть этот бой. В нем многое будет зависеть от кондиций боксеров. Оба имели длительную паузу. Все зависит от их мотивации. В том числе и денежной, потому что почему-то принято критиковать возвращение возрастных боксеров на ринг из-за денег,

– отметил украинский боксер.

Он продолжил, что это отнюдь не унижает боксеров. Наоборот такие крутые ребята имеют право получать самые высокие гонорары. Ломаченко – звезда, поэтому, его возвращение на ринг надо безусловно приветствовать, а не учитывать финансовую составляющую.

Может ли Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира в своей нынешней форме?

По словам Гвоздика, форма Ломаченко зависит только от того, что он делал во время паузы. Если он просто жил, ел, получал удовольствие, то ему будет тяжело. Если же он поддерживал себя в форме, то очень быстро вернется.

"Он может стать чемпионом, но не знаю, способен ли стать абсолютом. Все зависит от его самочувствия и его желание и мотивация это сделать. Последнее, что я помню из его слов, это то, что его драйв и жажда бокса уже иссякли", – отметил украинец.

Он добавил, что сейчас трудно понять, что у Ломаченко в голове. Если он возвращается на ринг на 2 – 3 поединка, то это одна история. Если же планирует задержаться на несколько лет, то это совсем другая история и совсем другая подготовка к боям.

