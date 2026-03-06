Как пишет The Ring, WBC определила соперников для боя за вакантный титул: им станут Ламонт Роуч и Уильям Зепеда. Боксерские команды имеют 30 дней, чтобы договориться о поединке без участия промоутерских аукционов.

Что известно о потенциальном бое Роуч – Зенепада?

Соперники в бою за пояс:

Ламонт Роуч – американец с рекордом 25-1-3 (10 KO),

Уильям Зепеда – мексиканец с рекордом 33-1 (27 KO).

Интересно, что WBC игнорирует своего временного чемпиона Хадиера Эрреру, который логично мог бы получить шанс побороться за полноценный титул.

Зепеда последний раз выходил на ринг в июле прошлого года, потерпев поражение единогласным решением судей от тогдашнего чемпиона WBC Стивенсона .

Роуч свой последний поединок провел в декабре 2025 года, сыграв вничью за временный титул WBC в первом полусреднем весе против Исаака Круса.

Что известно о титуле WBC?