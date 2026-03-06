Как пишет The Ring, WBC определила соперников для боя за вакантный титул: им станут Ламонт Роуч и Уильям Зепеда. Боксерские команды имеют 30 дней, чтобы договориться о поединке без участия промоутерских аукционов.
Смотрите также "Я бы очень хотел оказаться на ринге против него": кто выразил желание драться с Усиком
Что известно о потенциальном бое Роуч – Зенепада?
Соперники в бою за пояс:
Ламонт Роуч – американец с рекордом 25-1-3 (10 KO),
Уильям Зепеда – мексиканец с рекордом 33-1 (27 KO).
Интересно, что WBC игнорирует своего временного чемпиона Хадиера Эрреру, который логично мог бы получить шанс побороться за полноценный титул.
Зепеда последний раз выходил на ринг в июле прошлого года, потерпев поражение единогласным решением судей от тогдашнего чемпиона WBC Стивенсона.
Роуч свой последний поединок провел в декабре 2025 года, сыграв вничью за временный титул WBC в первом полусреднем весе против Исаака Круса.
Что известно о титуле WBC?
WBC также официально санкционировала поединок, в котором действующий чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик должен защищать титул против Рико Верховена в мае 2026 года, сообщает Bad Left Hook.
Титул WBC получали такие легенды, как Мохаммед Али, Майк Тайсон и Флойд Мейвезер.
По данным Википедия, Василий Ломаченко является чемпионом мира в трех весовых категориях: он владел титулом WBO в легком весе в 2018 – 2020 годах, титулом WBC в легком весе в 2019 – 2020 годах, а также другими поясами в этой же весовой категории в течение 2018 – 2020 годов.