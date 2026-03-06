Як пише The Ring, WBC визначила суперників для бою за вакантний титул: ним стануть Ламонт Роуч та Вільям Зепеда. Боксерські команди мають 30 днів, щоб домовитися про поєдинок без участі промоутерських аукціонів.
Що відомо про потенційний бій Роуч – Зенепада?
Суперники в бою за пояс:
Ламонт Роуч – американець з рекордом 25‑1‑3 (10 KO),
Вільям Зепеда – мексиканець з рекордом 33‑1 (27 KO).
Цікаво, що WBC ігнорує свого тимчасового чемпіона Хадієра Ерреру, який логічно міг би отримати шанс поборотися за повноцінний титул.
Зепеда востаннє виходив на ринг у липні минулого року, зазнавши поразки одноголосним рішенням суддів від тодішнього чемпіона WBC Стівенсона.
Роуч свій останній поєдинок провів у грудні 2025 року, зігравши внічию за тимчасовий титул WBC у першій напівсередній вазі проти Ісаака Круса.
Що відомо про титул WBC?
WBC також офіційно санкціонувала поєдинок, у якому чинний чемпіон світу з надважкої категорії Олександр Усик має захищати титул проти Ріко Верховена у травні 2026 року, повідомляє Bad Left Hook.
Титул WBC здобували такі легенди, як Мохаммед Алі, Майк Тайсон та Флойд Мейвезер.
За даними Вікіпедія, Василь Ломаченко є чемпіоном світу у трьох вагових категоріях: він володів титулом WBO у легкій вазі у 2018 – 2020 роках, титулом WBC у легкій вазі у 2019 – 2020 роках, а також іншими поясами у цій же ваговій категорії протягом 2018 – 2020 років.