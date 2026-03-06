Як пише The Ring, WBC визначила суперників для бою за вакантний титул: ним стануть Ламонт Роуч та Вільям Зепеда. Боксерські команди мають 30 днів, щоб домовитися про поєдинок без участі промоутерських аукціонів.

Що відомо про потенційний бій Роуч – Зенепада?

Суперники в бою за пояс:

Ламонт Роуч – американець з рекордом 25‑1‑3 (10 KO),

Вільям Зепеда – мексиканець з рекордом 33‑1 (27 KO).

Цікаво, що WBC ігнорує свого тимчасового чемпіона Хадієра Ерреру, який логічно міг би отримати шанс поборотися за повноцінний титул.

Зепеда востаннє виходив на ринг у липні минулого року, зазнавши поразки одноголосним рішенням суддів від тодішнього чемпіона WBC Стівенсона .

Роуч свій останній поєдинок провів у грудні 2025 року, зігравши внічию за тимчасовий титул WBC у першій напівсередній вазі проти Ісаака Круса.

Що відомо про титул WBC?