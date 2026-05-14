Українська боксерка Кіра Магоконенко розпочала пошук промоутера для себе. Про доступні пропозиції та свій вибір вона розповіла на ютуб-каналі "Тайк Майсон".

Хто може стати промоутером Макогоненко?

Вона підтвердила, що отримала пропозиції від відомих промоутерів Джейка Пола, Кларісси Шілдс та Олександра Усика.

Я всім вдячна за те, що вони це все пропонують та допомагають. Олександр вже допомагав і допомагає мені та нашій команді. Я дуже вдячна за це,

– сказала Макогоненко.

Варто зазначити! Олександр Усик є професійним боксером, а не промоутером, проте він заснував і володіє власною промоутерською компанією Usyk17 Promotions.

Боксерка додала, що плануються вечори боксу, на яких вона, можливо, також вийде на ринг.

Нагадаємо, що 21 березня Макогоненко дебютувала у професійному боксі на вечорі Rising Stars від Usyk 17 Promotions.

Яка різниця? Промоутер – це конкретна особа або компанія, яка займається справами боксера, організовує його поєдинки та шукає фінансування. Промоушен же означає сам процес просування спортсмена або діяльність промоутерської компанії з підготовки та популяризації боксерського шоу.

Хто така Кіра Макогоненко?

18-річна українська боксерка з Харкова, Кіра, у 2021 році стала чемпіонкою Європи серед юніорок.

21 березня 2026 року на вечорі боксу Rising Stars вона здобула свою першу офіційну перемогу в професійному боксі, перемігши Поліну Довгіньку у чотирьохраундовому поєдинку.

У листопаді 2025 року Кіра спробувала себе в кіноіндустрії, озвучивши одну з героїнь українського дубляжу голлівудського байопіку про жіночий бокс "Королева рингу" (головну роль виконала Сідні Свіні).

У інтерв'ю для Суспільне Спорт вона розповіла, що планує поєднувати професійні виступи з аматорською кар'єрою, адже її головна мета – завоювати "золото" на Олімпійських іграх 2028 року.

