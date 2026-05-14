Украинская боксерка Кира Магоконенко начала поиск промоутера для себя. О доступных предложениях и своем выборе она рассказала на ютуб-канале "Тайк Майсон".

Кто может стать промоутером Макогоненко?

Она подтвердила, что получила предложения от известных промоутеров Джейка Пола, Клариссы Шилдс и Александра Усика.

Я всем благодарна за то, что они это все предлагают и помогают. Александр уже помогал и помогает мне и нашей команде. Я очень благодарна за это,

– сказала Макогоненко.

Стоит отметить! Александр Усик является профессиональным боксером, а не промоутером, однако он основал и владеет собственной промоутерской компанией Usyk17 Promotions.

Боксерка добавила, что планируются вечера бокса, на которых она, возможно, также выйдет на ринг.

Напомним, что 21 марта Макогоненко дебютировала в профессиональном боксе на вечере Rising Stars от Usyk 17 Promotions.

Какая разница? Промоутер – это конкретное лицо или компания, которая занимается делами боксера, организует его поединки и ищет финансирование. Промоушен же означает сам процесс продвижения спортсмена или деятельность промоутерской компании по подготовке и популяризации боксерского шоу.

Кто такая Кира Макогоненко?

18-летняя украинская боксерка из Харькова, Кира, в 2021 году стала чемпионкой Европы среди юниорок.

21 марта 2026 года на вечере бокса Rising Stars она одержала свою первую официальную победу в профессиональном боксе, победив Полину Довгиньку в четырехраундовом поединке.

В ноябре 2025 года Кира попробовала себя в киноиндустрии, озвучив одну из героинь украинского дубляжа голливудского байопика о женском боксе "Королева ринга" (главную роль исполнила Сидни Суини).

В интервью для Суспільне Спорт она рассказала, что планирует совмещать профессиональные выступления с любительской карьерой, ведь ее главная цель – завоевать "золото" на Олимпийских играх 2028 года.

