Об этом Александр Усик рассказал в совместном с Рико Верховеном интервью для ютуб-канала DAZN Boxing. Хотя конечно на профессиональном уровне украинец в кикбоксинге не выступал.

Каким образом Александр Усик связан с кикбоксингом?

Во время совместного интервью ведущий спросил украинца о том, что сейчас ему, наверное, трудно готовиться к противостоянию с Верховеном, поскольку он не знает, чего ждать от кикбоксера, ему неизвестен стиль этого бойца.

На это Усик ответил, что когда был молодым, также занимался кикбоксингом и ему это очень нравилось. Здесь в разговор встрял голландец и заметил, что ему никто не говорил об этом раньше. Украинец отметил же, что на таком уровне, как его оппонент, конечно, не выступал.

Мне нравилось бить ногами в уличных драках. Лоу-кик, маэ-гэри – это круто. Но тогда мой тренер не был тренером по кикбоксингу. Это было джиу-джитсу, борьба и бокс у одного тренера. Но потом я начал искать хорошего тренера по боксу, и нашел моего первого тренера Сергея Лапина. Мой отец сказал: "Попробуй бокс". Я ответил: "Хорошо",

– подчеркнул Усик.

Ведущий интервью заметил, что все равно в боксе украинец видел уже все, но стиль, который предложит ему на ринге Верховен будет необычным для Александра. Усик объяснил, что для этого он и готовится серьезно к бою.

"Да, это другой стиль. У нас немного материала, но есть видео одного боксерского поединка Рико. Также мы смотрим его кикбоксерские бои", – сказал боксер.

Он добавил, что его команда и тренер помогают ему готовиться как можно лучше. Он доверяет своей команде и вместе они справятся со всем.

Как комментируют бой Усика против Верховена представители бокса?

Украинский тренер Вячеслав Сенченко раскритиковал Усика за решение провести бой против кикбоксера Верховена. По его мнению, абсолютно неправильно, что представитель другого вида спорта, которого нет в боксерских рейтингах, получил возможность соревноваться за титул, и такой бой мог быть просто шоу.

Ставить на кон поединка полноценный титул чемпиона мира WBC – это плевок в бокс и в боксеров, которые ждут,

– заявил бывший чемпион.

Украинец считает своего соотечественника очевидным фаворитом, поскольку у Верховена мизерный опыт в боксе. Хотя, по его мнению, голландец может продержаться на ринге все 12 раундов.

Зато Александр Гвоздик предупреждает Усика о возможных опасностях, которые могут поступать от Верховена. Особенно это касается первых 3 – 5 раундов. А относительно того, что украинец будет драться с представителем другого вида спорта, Гвоздик не видит в этом никакой проблемы.

"Мне кажется, что Александр находится на том этапе своей карьеры, когда он уже является брендом, а не просто спортсменом, поэтому проводит такие перекрестные бои с другими видами спорта это круто – и для спорта и зрителей", – отметил Гвоздик.

Он добавил, что уверен в победе Усика. Где-то с 4 – 6 раунда бой будет иметь односторонний характер, но будет интересно, сможет ли украинец нокаутировать нидерландца.

Последние новости о бое Усика против Верховена: коротко

WBC продемонстрировала пояс, за который будут драться Усик и Верховен. Он имеет название "Король Нила".

Соперник украинца объяснил, зачем ему бой с Усиком. Он считает фантастическим свое пребывание среди легенд бокса.

К поединку против Усика Верховена готовит Питер Фьюри. Это родной дядя и бывший наставник Тайсона Фьюри, который тренировал его перед противостоянием с Владимиром Кличко.