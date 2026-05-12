Бывший чемпион мира Заб Джуда заявил, что американцу не стоит драться против Усика. Его заявление передает MillCity Boxing.

Почему Бенавидесу советуют избежать боя с Усиком?

Джуда отметил большую разницу физических данных обоих спортсменов, ведь Усик выступает в супертяжелом весе, где нет весовых ограничений, тогда как Бенавидес 3 мая успешно дебютировал в первом тяжелом весе (до 90,7 килограмма). Американец победил Гильберто Рамиреса и получил титулы WBA и WBO.

Экс-чемпион сказал, что Давиду не стоит драться с таким здоровяком как Усик, ведь тот может весить до 123 килограммов. Например, в предыдущем поединке против Рамиреса вес американца был меньше, чем 90 килограммов. Эксперт намекает, что такая существенная разница может стать большим преимуществом для Усика, если их встреча состоится. Джуда добавил, что Бенавидес в поединке с украинцем может получить травму или попасть в нокаут.

Американец отметил, что Давид не боится принять вызов и встретиться с чемпионом мира в супертяжелом весе. Однако он считает, что для этого поединка еще не пришло правильное время.

Бывший спортсмен предостерегает, что Бенавидеса попытаются убедить выйти на бой с Усиком, предложив большой гонорар. Джуда советует Давиду соглашаться на встречу только в том случае, если ему предложат 250 миллионов долларов.

Кто планирует организовать бой Усик – Бенавидес?

Известный журналист The Ring Майк Коппинджер недавно раскрыл детали относительно потенциального поединка между Усиком и Бенавидесом.

По его информации, бой стремится организовать известный инвестор из Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх. Согласно плану инвестора, противостояние должно состояться в 2027 году.

Обратите внимание! Турки – это глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии, состояние которого СМИ оценивают примерно в 3 миллиарда долларов. В 2024 году он организовал два поединка Усика с Тайсоном Фьюри, за которые украинец суммарно получил самый большой гонорар в карьере (около 150 миллионов долларов). Инвестор известен тем, что организует различные поединки, в том числе и так называемый кроссоверный бой между Усиком и Верховеном.

Примет ли Усик бой против Бенавидеса?

39-летний Усик до сих пор не комментировал возможность поединка против Бенавидеса. Однако Сергей Лапин, директор команды украинца, рассказал, какая позиция у чемпиона мира.

По его словам, встреча Усика и Бенавидеса может оказаться интересным противостоянием. Лапин отметил, что Александр открыт к большим поединкам, которые имеют спортивный и коммерческий смысл.

Команда Усика готова рассматривать вероятность поединка против чемпиона мира в крузервейте только после того, как состоится бой с Верховеном 23 мая.

Что касается Бенавидеса, то американец неоднократно выражал желание встретиться с Александром. Однако он намекал, что поединок не ко времени, ведь ему нужно адаптироваться к супертяжелому весу, прежде чем драться с украинцем.

Слова Давида подтвердил и его отец и тренер Хосе Бенавидес-старший. Он сказал, что хотел бы увидеть сына в бою с Усиком, но признал, что тому нужно набрать вес. В комментарии Bad Left Hook тренер сказал, что Бенавидес продолжит драться в полутяжелом и первом тяжелом весе.

Почему хотят организовать бой Усик – Бенавидес?