Сергей Лапин, директор команды Усика, прокомментировал возможность боя украинца против Бенавидеса. Об этом сообщает Pro Boxing Fans.

Смотрите также Усик согласился на бой против Фабио Уордли, но есть одно условие

Усик – Бенавидес: состоится ли бой?

По мнению Лапина, это может быть интересный бой, который привлечет много внимания болельщиков по всему миру. Он подчеркнул, что 29-летний Бенавидес – сильный и агрессивный боец. Также Лапин обращу внимание на то, что Давид боксирует в другой весовой категории, что имеет значение на профессиональном уровне.

В то же время мы всегда открыты для больших боев, которые имеют смысл как с точки зрения конкуренции, и с коммерческой точки зрения. Это, бесспорно, интересный вариант для Александра,

– сказал директор команды Усика.

Однако он отметил, что внимание объединенного чемпиона мира сосредоточено на поединке против Рико Верховена, который состоится 23 мая. Именно поэтому сторона Усика не обсуждает другие бои и готова вернуться к этому вопросу, когда бой с Верховеном состоится.

"На этом этапе его (Усика – 24 Канал) карьеры каждый бой должен быть правильным с точки зрения наследия, вызова и общей ценности. Поэтому дело не только в интересе, он должен быть полностью оправданным на всех уровнях", – добавил Лапин.

Чем известен Бенавидес?

Американский боксер является чемпионом WBA и WBO в тяжелом весе и обладателем титула WBC в полутяжелом весе.

3 мая Давид дебютировал в первом тяжелом весе и и нокаутировал Гильберто Рамиреса. Эта победа позволила Бенавидесу стать чемпионом мира уже в третьей весовой категории.

По данным статистического портала BoxRec, на счету американца 32 победы на профессиональном ринге и ни одного поражения. Доля его досрочных побед составляет аж 81,25%.

Что препятствует бою?

Сейчас 39-летний Усик удерживает сразу три титула чемпиона мира – WBC, WBA и IBF. На первый пояс украинца есть официальный претендент Агит Кабаел, против которого Александр обязан провести бой.

Если Усик откажется от встречи с Кабаелом, например, чтобы встретиться с Бенавидесом, то может потерять титул WBC. Именно на это обратил внимание Фрэнк Уоррен, промоутер Кабаела.

В комментарии Fight Hub TV он заявил, что Усику придется сделать пояс вакантным, если он решит драться с американцем.

Если Усик хочет драться с ним или с кем-то другим, ему придется освободить пояса. Вот так просто. Ребята боролись за право быть претендентами номер один на титулы. Я имею огромное уважение к Усику. Так что он или будет драться с ними, или нет. А если нет, то тот, претендент номер один будет драться с номером два за пояс,

– сказал Уоррен.

Почему хотят организовать бой Усик – Бенавидес?

Усик и Бенавидес находятся в топ-10 лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии The Ring. Их потенциальная встреча – это бой двух сильнейших боксеров на планете.

Известный журналист и эксперт по боксу Майк Коппинджер заявил, что это противостояние может стать одним из крупнейших коммерческих в супертяжелом весе за последние 30 лет. Более того, по его информации, встреча бойцов хотят организовать в 2027 году.

Экс-чемпион мира Рой Джонс-младший в интервью ALL THE SMOKE FIGHT поддержал мнение Коппинджера. Он рекомендует Бенавидесу принять поединок с украинцем, ведь даже поражение не окажет негативного влияния на его карьеру.

"Это один из величайших боев этого десятилетия прямо сейчас. Бери его, пока он горячий, не играй с ними и не давай им играть с тобой. Поднимайся и дерись с Усиком, пока это актуально, пока это имеет смысл. Ты всегда можешь вернуться назад и подраться с Опетаей, если захочешь: если ты проиграешь Усику, бой с Опетаей все еще будет. Если ты проиграешь Опетае, бой с Усиком исчезнет", – заявил он.

Ситуация относительно противостояния Усика и Бенавидеса может проясниться после того, как украинец проведет бой с Верховеном. Напомним, что поединок, на кону которого будет пояс WBC, состоится в Гизе.