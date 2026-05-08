Многих болельщиков бокса интересует вопрос, как попасть на поединок украинца против нидерландца и какова цена на билеты. В этом материале 24 Канал ответит на эти вопросы.

Сколько стоят билеты на бой Усика против Верховена?

Бой Александра Усика против Рико Верховена можно посмотреть вживую непосредственно на месте событий в египетской Гизе. Организаторы установили несколько ценовых категорий, а именно 3 – самые дешевые, средней стоимости и самые дорогие.

Так, стоимость билетов стартует от 2100 египетских фунтов. Это равняется примерно 1900 гривнам. Средняя ценовая категория пропусков на бой стоит 3800 египетских фунтов. Это примерно 3420 гривен. А самые дорогие билеты стоят 5800 египетских фунтов, что равняется примерно 4750 гривен. Цены достаточно демократичные.

Для сравнения, пропуски на бой Александра Усика против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии весной 2024 года стоили от 5000 гривен до 15000 гривен. Стоит напомнить, что тот бой украинец выиграл и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Как попасть в Гизу на бой Александра Усика?

Ринг для поединка Александра Усика против Рико Верховена будет установлен непосредственно в Гизе рядом с пирамидами. Поэтому, самым легким способом добраться сюда, например, из стран Европы, будет перелет в столицу Египта Каир.

Международный аэропорт Каира – ближайший к месту проведения поединка – Гизы. Этот город является популярным туристическим центром, поэтому, отелей здесь в изобилии. Впрочем событие привлекает внимание многих поклонников бокса со всего мира, поэтому, бронировать жилье стоит заранее.

Где можно посмотреть бой в Украине?

Если вы не сможете попасть в Гизу на поединок Александра Усика против Рико Верховена, то посмотреть бой можно и в Украине. Официальным транслятором боя между украинцем и нидерландцем стала стала платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

К тому же здесь можно посмотреть не только сам бой 23 мая, но и пресс-конференцию 21 мая и взвешивание 22 мая. Событие доступно для подписчиков пакета Премиум HD или его аналогов – пакетов с расширенным доступом к спортивному контенту.

Как мировые эксперты комментируют бой между Усиком и Верховеном: кратко

Известный американский боксер Джарелл Миллер сделал смелый прогноз на бой Усика против Верховена. Он считает, что кикбоксер может стать первым, кто нанесет украинцу поражение.

Чемпион по кикбоксингу Донован Виссе отметил, что Рико Верховен удивит всех в поединке против Александра Усика. Он назвал сильные стороны нидерландца, такие как работа ногами, менталитет, интеллект, что могут помочь ему победить.

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC Александр Гвоздик предупредил своего тезиса Гвоздик предупредил своего тезку Усика об опасностях, которые могут исходить от Рико Верховена. В частности, он советует украинцу быть сконцентрированным с первых минут, чтобы не допустить сюрпризов.