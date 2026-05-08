Багатьох уболівальників боксу цікавить питання, як потрапити на поєдинок українця проти нідерландця та якою є ціна на квитки. У цьому матеріалі 24 Канал відповість на ці запитання.

Цікаво Те, що зробили з Усиком, спричинило жорстку критику

Скільки коштують квитки на бій Усика проти Верховена?

Бій Олександра Усика проти Ріко Верховена можна переглянути наживо безпосередньо на місці подій в єгипетській Гізі. Організатори встановили кілька цінових категорій, а саме 3 – найдешевші, середньої вартості та найдорожчі.

Отож, вартість квитків стартує від 2100 єгипетських фунтів. Це дорівнює приблизно 1900 гривням. Середня цінова категорія перепусток на бій коштує 3800 єгипетських фунтів. Це приблизно 3420 гривень. А найдорожчі квитки коштують 5800 єгипетських фунтів, що дорівнює приблизно 4750 гривень. Ціни досить демократичні.

Для порівняння, перепустки на бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі в Саудівській Аравії весною 2024 року коштували від 5000 гривень до 15000 гривень. Варто нагадати, що той бій українець виграв і став абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі.

Як потрапити в Гізу на бій Олександра Усика?

Ринг для поєдинку Олександра Усика проти Ріко Верховена буде встановлено безпосередньо в Гізі поруч із пірамідами. Тож, найлегшим способом дістатись сюди, наприклад, з країн Європи, буде переліт до столиці Єгипта Каїру.

Міжнародний аеропорт Каїра – найближчий до місця проведення поєдинку – Гізи. Це місто є популярним туристичним центром, тож, готелей тут удосталь. Утім подія привертає увагу багатьох шанувальників боксу з усього світу, тож, бронювати житло варто заздалегідь.

Де можна подивитись бій в Україні?

Якщо ви не зможете потрапити в Гізу на поєдинок Олександра Усика проти Ріко Верховена, то подивитись бій можна й в Україні. Офіційним транслятором бою між українцем і нідерландцем стала стала платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ.

До того ж тут можна переглянути не лише сам бій 23 травня, а й пресконференцію 21 травня та зважування 22 травня. Подія доступна для підписників пакету Преміум HD чи його аналогів – пакетів із розширеним доступом до спортивного контенту.

Як світові експерти коментують бій між Усиком і Верховеном: коротко

Відомий американський боксер Джарелл Міллер зробив сміливий прогноз на бій Усика проти Верховена. Він вважає, що кікбоксер може стати першим, хто завдасть українцю поразки.

Чемпіон із кікбоксингу Донован Віссе зазначив, що Ріко Верховен здивує всіх у поєдинку проти Олександра Усика. Він назвав сильні сторони нідерландця, як-от робота ногами, менталітет, інтелект, що можуть допомогти йому перемогти.

Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBC Олександр Гвоздик попередив свого тезку Усика щодо небезпек, які можуть надходити від Ріко Верховена. Зокрема, він радить українцю бути сконцентрованим із перших хвилин, щоб не допустити сюрпризів.