Об'єднаного чемпіона світу з України випередив японець Наоя Іноуе. Цей факт обурив чемпіона WBO в напівсередній вазі Девін Хейні, інформує Ring Magazine.
Дивіться також Дюбуа зробив гучну заяву про третій бій з Усиком
Що Хейні сказав про місце Усика у рейтингу The Ring?
Американський спортсмен назвав повною нісенітницею оновлений рейтинг. За словами Хейні, лідером має бути двічі абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі – Усик.
Він також підкреслив, що Наоя Іноуе, який нещодавно здобув перемогу над Дзунто Накатані, не заслуговує бути найкращим. Американець пояснив, що Накатані – це не той суперник, перемога над яким могла вивести японця на вершину рейтингу.
Я вважаю, що Усик все ще номер один. Подумайте про це так: минулого разу у Накатані був важкий бій проти Себастьяна Ернандеса – хлопця, якого ми навіть не знаємо,
– заявив Девін.
Pound for Pound (p4p) – це рейтинг професійних боксерів, який складається незалежно від вагової категорії. Він визначає, хто є найкращим бійцем планети, порівнюючи рівень майстерності боксерів. При формуванні рейтингу враховую цілий комплекс чинників: завойовані титули, успішні виступи в кількох дивізіонах, рівень і якість суперників, професійний рекорд тощо.
Право Усика очолювати список p4p також підтверджує і чемпіон WBA та WBO у важкій вазі та володар титулу WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес. У коментарі The Ariel Helwani Show він заявив, що українець безперечно перший. Водночас Давід зазначив, що Іноуе – великий чемпіон і заслуговує посідати друге місце в рейтингу.
Чому Усик заслужив бути лідером рейтингу?
Українець – один з найунікальніших боксерів, який встановив низку рекордів. Так, Усик – перший боєць в історії надважкої ваги, який не тільки став абсолютним чемпіоном, об'єднавши 4 титули, а зробив це двічі. Олександр зробив це у 2024 році, коли здолав Тайсона Ф'юрі, та повторив досягнення у 2025 році після перемоги над Даніелем Дюбуа.
Окрім того, він був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. Усик – один з небагатьох спортсменів, якому вдалося стати чемпіоном світу у крузервейті та хевівейті протягом кар'єри.
Окремої уваги заслуговує стиль бійця, який у 2012 році став олімпійським чемпіоном. Експерти профільного ресурсу Myboxingcoach звертають увагу на відмінну роботу ніг українця, хороший захист, контрольоване застосування тиску та фантастичні можливості для дальніх ударів. Поєднання цих факторів, а також високий боксерський IQ дозволяє Усику домінувати над іншими спортсменами та мати професійний рекорд з 24 перемог при жодній поразці.
Завдяки переліченим факторам він залишається лідером рейтингу p4p за версією авторитетних видань, як-от ESPN чи Boxing Scene.