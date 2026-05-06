Об'єднаного чемпіона світу з України випередив японець Наоя Іноуе. Цей факт обурив чемпіона WBO в напівсередній вазі Девін Хейні, інформує Ring Magazine.

Дивіться також Дюбуа зробив гучну заяву про третій бій з Усиком

Що Хейні сказав про місце Усика у рейтингу The Ring?

Американський спортсмен назвав повною нісенітницею оновлений рейтинг. За словами Хейні, лідером має бути двічі абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі – Усик.

Він також підкреслив, що Наоя Іноуе, який нещодавно здобув перемогу над Дзунто Накатані, не заслуговує бути найкращим. Американець пояснив, що Накатані – це не той суперник, перемога над яким могла вивести японця на вершину рейтингу.

Я вважаю, що Усик все ще номер один. Подумайте про це так: минулого разу у Накатані був важкий бій проти Себастьяна Ернандеса – хлопця, якого ми навіть не знаємо,

– заявив Девін.

Pound for Pound (p4p) – це рейтинг професійних боксерів, який складається незалежно від вагової категорії. Він визначає, хто є найкращим бійцем планети, порівнюючи рівень майстерності боксерів. При формуванні рейтингу враховую цілий комплекс чинників: завойовані титули, успішні виступи в кількох дивізіонах, рівень і якість суперників, професійний рекорд тощо.

Право Усика очолювати список p4p також підтверджує і чемпіон WBA та WBO у важкій вазі та володар титулу WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес. У коментарі The Ariel Helwani Show він заявив, що українець безперечно перший. Водночас Давід зазначив, що Іноуе – великий чемпіон і заслуговує посідати друге місце в рейтингу.

Чому Усик заслужив бути лідером рейтингу?