У коментарі Fight Hub TV 28-річний британець відмовився говорити про те, чи отримає трилогію з українцем. Спортсмен запевнив, що наразі зосереджений на поєдинку з Вордлі.

Що Дюбуа сказав про бій з Усиком?

"Я не дивлюся далі бою з Вордлі. Це найбільший бій для мене. А потім ми вирішимо, з ким будемо битися далі", – сказав "Динаміт".

Утім, далі Дюбуа відзначився вкрай впевненими висловлюваннями. Передусім він підтвердив, що після перемоги над Вордлі стане королем надважкої ваги. Даніель вважає, що перемога дозволить йому диктувати умови щодо наступних боїв.

Ми вирішили, що ніхто не буде диктувати нам, що робити. Ми сядемо і вирішимо, але спочатку треба виграти цей бій,

– сказав Дюбуа

Слід зазначити, що на початку березня 39-річний Усик заявив, що до завершення кар'єри проведе тільки три поєдинки. У його плани входить зустріч з переможцем бою Вордлі – Дюбуа, який відбудеться у Манчестері.

Дон Чарльз, тренер Дюбуа, у коментарі Daily Mail Boxing відреагував на заяву українця. Фахівець сказав, що це питання будуть обговорювати після поєдинку "Динаміта".

Вордлі – Дюбуа: який контекст бою?