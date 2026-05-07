Туркі Аль-аш Шейх є радником при Королівському дворі Саудівської Аравії та фактично виконує обов'язки міністра спорту країни, повідомляє 24 Канал. Крім того, він обіймає посаду голови Головного управління з питань розваг у Саудівській Аравії.

Хто такий Туркі Аль-аш Шейх?

Туркі Аль-аш Шейх, як відповідальному за проведення розваг на території Саудівської Аравії, приписують організацію найважливіших подій у країні, зокрема, й спортивне відродження країни. Фактично завдяки йому в країні з'явився величезний інтерес до футболу, адже в Саудівську Аравію за величезні гроші приїжджають грати світові зірки, він залучений до організації чемпіонату світу з футболу в 2024 році.

Він і сам дотичний до футболу, бо у 2019 році став власником іспанського футбольного клубу "Альмерія". А до того впродовж року він володів єгипетським футбольним клубом "Пірамідс". Свого часу в інтерв'ю ESPN він заявляв, що планує виправити "зламаний бокс".

Сам Туркі Аль-аш Шейх закінчив Коледж безпеки. Він отримав сертифікати з кримінології, розслідувань, управління ризиками та загального менеджменту. Він працював в урядових секторах, у міністерстві внутрішніх справ. У 2017 році його підвищили до королівського радника в ранзі міністра.

Що вдалось Туркі Аль-аш Шейху в боксі?

Саме завдяки Туркі Аль-аш Шейху саудівське найбільше місто Ер-Ріяд приймало великі боксерські поєдинки. Із 2024 року саудівський функціонер став одним із найвпливовіших людей у світовому боксі. Він організував, зокрема, бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Між іншим, він був одним із перших, хто закинув у мережу повідомлення про те, що Олександр Усик може провести бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Щоправда, тоді він повідомляв про те, що 6 раундів протистояння можуть пройти за боксерськими правилами, а 6 раундів – за кікбоксерськими.

Які стосунки Туркі Аль-аш Шейха з провідними боксерами?

Туркі Аль-аш Шейх має ділові стосунки з багатьма зірками світового боксу. Зокрема, з Олександром Усиком. Після бою проти Тайсона Ф'юрі, що відбувся саме в Саудівській Аравії у 2024 році, зараз Туркі Аль-аш Шейх намагається організувати наступний бій для українця.

Наприклад, він займається перемовинами між командами Олександра Усика й Агіта Кабаєла для проведення бою між чемпіонами. Крім того, нещодавно він заявив, що хоче організувати бій між Усиком і Бенавідесом, який уже зараз називають "мегапоєдинком" 2027 року.

Саудівський посадовець також активно співпрацює з британським боксером Тайсоном Ф'юрі. Зокрема, він допомагає спортсмену організувати фінансово вигідні поєдинки. Ф'юрі є одним із ключових персонажів боксерських шоу в Саудівській Аравії, за які платять великі гроші.

Саме йому приписують те, що він зміг переконати Тайсона Ф'юрі повернутись на ринг після двох поразок Олександру Усику. Власне, британець уже провів бій проти росіянина Махмудова, якого успішно переміг. А нині Туркі намагається організувати бій між Ф'юрі та Джошуа, який обіцяє бути дуже видовищним і якого чекають не лише у Великій Британії та в усьому світі.

