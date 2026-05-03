Воррен заявив, що організує зустріч Ітауми та Усика за першої ж нагоди. Про це повідомляє Sky Sports.

Усик – Ітаума: що про бій сказав Воррен?

"Мені подобається ідея цього бою (з Усиком – 24 Канал). Буду чесним – мені подобається цей бій вже зараз. І я ніколи нікого не кваплю. Якби ми могли організувати цей поєдинок, я б зробив його вже зараз", – сказав промоутер.

Воррен згадав про попередній бій 21-річного Мозеса, який відбувся у березні.

Нагадаємо! Тоді британець у блискучому стилі нокаутував Джермейна Франкліна, після чого президент WBO Густаво Олівері рекомендував призначити Ітауму обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу.

Промоутер підкреслив, що навички Ітауми неймовірні з огляду на його молодий вік як для професійного боксера. За даними BoxRec, він виграв 14 боїв і не зазнав жодної поразки.

Його витримка, швидкість, боксерський інтелект, усе – його здібності та зрілість, яку він продемонстрував для такого молодого бійця, просто неймовірні. У нього надзвичайно швидкі руки, і він завдає ударів ще й з нестандартних кутів. Якщо він і надалі буде перемагати, то до кінця року поб'ється за титул чемпіона світу,

– заявив глава Queensberry Promotions.

За словами Воррена, у правильний момент Ітаума може бути варіантом для Усика, однак не тоді, коли хтось з них пройде свій пік.

"Усик – непереможений. Він є тим, ким він є, і багато хто вважає його найкращим бійцем свого покоління", – сказав промоутер і додав, що Ітаумі варто прагнути досягти такого рівня.

Що заважає проведенню бою Усик – Ітаума?

39-річний Усик 23 травня проведе бій проти Ріко Верховена, тоді як наступний поєдинок Ітауми може відбутися у липні. Наразі протистоянню українця й британця заважають кілька факторів.