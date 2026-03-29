Зустріч спортсменів відбулася в англійському Манчестері та завершилася впевненою перемогою 21-річного британця. Ітаума зумів нокаутувати свого суперника вже в 5 раунді, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Усику хочуть організувати сенсаційний бій проти відомого на весь світ бійця

Як завершився бій Ітауми?

Проспект надважкої ваги, якому пророкують домінування після ери Олександра Усика, від першого раунду диктував умови Франкліну. Ітаума діяв першим номером та змусив американця ховатися від його різких ударів у глибокій обороні.

Час від часу Франклін загрожував Мозесу контрвипадами, але вони зазвичай буди рідкістю. Фаворит контролював поєдинок завдяки швидкості та різким ударам й зумів відправити Джермейна в нокдаун у 3 раунді.

Ітаума – Франклін, нокдаун: дивіться відео

До честі американця слід сказати, що він один з небагатьох, хто зумів пройти з Ітаумою дистанцію у 5 раундів. Та саме ця трихвилинка стала для нього фатальною.

Франклін намагався зав'язати Мозеса в клінчі, але отримав "соковитий" аперкот, після якого захитався і зрештою впав. Рефері відразу сигналізував капітуляцію андердога.

Ітаума нокаутував Франкліна: дивіться відео

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що далі для Ітауми?